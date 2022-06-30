 

Первый белорусский ударный беспилотник оказался квадрокоптером DJI с приклеенным пистолетом Макарова

30.06.2022, 19:57, Разное
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На выставке достижений ВПК Беларуси в Минске компания МАЗ показала ударный беспилотник последнего поколения, разработанный для ведения удаленных боевых действий. Модель Таракан-10 провела демонстрационный полет в аэропорту Минска, где присутствовали гости из дружественных стран и президент Александр Лукашенко.

Во время атакующего маневра беспилотник поразил цели размером до 1 метра с высоты 15 метров и благополучно вернулся на базу.

Презентацию дрона провел лично Лукашенко, заявив что Беларусь теперь владеет беспилотным оружием на уровне американских Reaper или турецких Bayraktar.

“Мы вступаем в новую эру, когда наша небольшая страна уже не беззащитна, как казалось раньше нашим недругам. С новым Таракан-10, который сделали наши ребята из МАЗа, вероятный противник сто раз подумает, прежде чем позариться на нашу землю”, — рассказал белорусский лидер на презентации.

Спустя 3 часа на BBC вышла статья с детальном обзором нового белорусского ударного БПЛА, который оказался китайским квадрокоптером DJI Mavic с приклеенным на днище пистолетом Макарова и механизмом спуска курка. По мнению западных изданий и военных экспертов, такой аппарат не может представлять угрозу на поле боя, но отлично справится с разгоном уличных протестов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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