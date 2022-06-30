Мнение: Дисбаланс

Доля украинского продовольствия, в том числе пшеницы, на мировом рынке слишком мала для того, чтобы влиять на глобальную ситуацию с продовольствием, заявил Путин

И, как обычно, сказал неправду.

Крупнейшим импортером украинского зерна является Египет. Что в целом логично: короткое транспортное плечо и невысокая цена как на российское, так и на украинское зерно для 100-миллионного и совсем небогатого Египта весьма привлекательный вариант.

Провал в поставках вынуждает Египет искать новых поставщиков, меняется цена и логистика. Мало того: он вынужден конкурировать за дополнительные объемы с другими странами, что дополнительно поднимает цены и дезорганизует рынок. Более длинный путь — это большие сроки поставки. Что неизбежно будет сказываться на поставках зерна в другие страны. Проблема из локальной превращается в глобальную.

Если на возникающую проблему смотреть с точки зрения общемировых объемов и цен, то да, вроде бы ничего такого. Но это как с газом — спрос примерно равен предложению, но на региональных рынках в связи с дезорганизацией поставок в силу целого комплекса причин (и политические причины здесь даже не самые главные) разрушены сложившиеся балансы, что создает на региональных рынках состояние, близкое к паническому. А значит — разгоняются негативные процессы, с которыми прямо сейчас, к примеру, столкнулась Европа. Собственно, все три крупнейших потребительских энергорынка — США, Китай и Европа — уже примерно год пребывают в крайне «разобранном» состоянии. При том, что, повторюсь, в целом если смотреть на глобальный спрос и предложение, то они близки к балансу. Но разбалансировка региональных рынков дестабилизирует уже глобальную обстановку.

С зерном та же история — паника в одном регионе будет создавать афтешоки в других, и тут стоит только начать.

Ну, и политический подтекст. Египет запустил Арабскую весну, если кто еще помнит. Начал ее Тунис, но без Египта всё закончилось бы быстро и относительно беспроблемно. Но 100-миллионная страна — это серьезно. Поэтому коллапс продовольственного рынка Египта может снова спровоцировать тяжелейший кризис, выходящий далеко за пределы как страны, так и региона. И это уже однозначно станет глобальной проблемой.

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