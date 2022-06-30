От них потеешь еще сильнее: популярны блюда, которых лучше избегать в жаркие дни лета

Если вы стали сильно потеть, то причина может быть связана не только с летней жарой. Некоторые виды еды обладают термогенным эффектом. При переработке такой пищи организм выделяет много тепла, и потоотделение усиливается. В статье мы перечислим подобные блюда и напитки. Их употребления следует избегать в жаркие летние дни.

Соленая еда

Соленая еда – один из самых вредных видов пищи в жару. Она богата натрием. Чтобы избавиться от избытка этого вещества, организму приходится выделять много пота.

Поэтому в жару лучше исключить соленую пищу из меню. Это касается таких видов пищи, как чипсы, снеки, соусы и консервы.

Обработанные продукты

К обработанным продуктам относятся колбасные изделия, жирная выпечка (круассаны, пироги), фастфуд и замороженные полуфабрикаты. Такая пища содержит много жира. При этом она очень бедна клетчаткой и ферментами, которые помогают переваривать пищу.

Организму очень трудно перерабатывать такую еду. Когда он пытается справиться с этой задачей, ему приходится выделять много пота.

Напитки с кофеином

Кофеин содержится не только в кофе, но также в чае и энергетиках. Это вещество увеличивает частоту сердцебиения и повышает кровяное давление. Организм воспринимает это как стресс и заставляет потовые железы усиленно работать.

Когда вы пьете горячий чай или кофе, у вас повышается температура тела. Это тоже способствует повышенному потоотделению.

Алкоголь

Алкоголь вызывает учащенное сердцебиение и повышает внутреннюю температуру тела. Это заставляет потовые железы работать еще активнее.

Термогенное действие характерно для всех алкогольных напитков, в том числе и холодных, таких как коктейли со льдом.

Острая пища

Блюда с острыми специями создают эффект жжения. Центральная нервная система принимает это за повышение внутренней температуры. Она пытается охладить тело, усиливая потоотделение.

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Сладости

Сладости богаты быстрыми углеводами. На переваривание этих элементов организм тратит много энергии. Процесс расщепления быстрых углеводов сопровождается значительным выделением тепла.

Любые сладкие блюда вызывают скачки глюкозы в крови. После их употребления содержание сахара в организме сначала быстро повышается, а затем так же резко падает. Это тоже сопровождается сильным потоотделением.

Белковая пища

Белковая пища имеет довольно сильный термогенный эффект. В ней содержится немало калорий, которые она отдает в виде тепла.

Кроме этого, при расщеплении белка в организме образуется мочевина. Наше тело пытается избавиться от этого продукта распада, усиливая потоотделение.

Поэтому в жаркие дни следует составлять рацион таким образом, чтобы в нем преобладала растительная пища. Если вы не можете совсем отказаться от мяса, то употребляйте его в небольшом количестве. Отдавайте предпочтение курятине, индюшатине, крольчатине. Эти виды мяса легче перевариваются.

Заключение

В жаркие дни откажитесь от употребления продуктов, усиливающих потоотделение. Старайтесь есть легкоперевариваемую пищу с минимальным количеством сахара, соли и специй, а также пить достаточное количество чистой воды.