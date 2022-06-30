 

Молоко, гимнастика и никаких вредных привычек: пять естественных способов сделать щеки пухлыми и гладкими

30.06.2022, 19:46, Разное
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Пухлые щеки – черта внешности, которая делает лицо моложе. К сожалению, с возрастом тонус кожи снижается. Щеки становятся впалыми. У некоторых они выглядят так даже в молодости из-за анатомических особенностей. Многие считают пухлые щеки привлекательной чертой внешности. Недаром беби-фейс – популярный тренд современности. Но сделать щеки более пухлыми можно и без косметики. Как достичь этого?

Следует отказаться от курения

Причиной впалых щек могут быть химические вещества, которые содержатся в сигаретах. Они разрушительно влияют на кровеносные сосуды лица. В результате щеки теряют эластичность, становятся впалыми. Из-за этого курильщики выглядят старше своих лет.

Отказ от пагубной привычки не только улучшает общее состояние здоровья, но и помогает вернуть коже упругость и здоровый вид.

Следует включить в рацион яблоки

Впалые щеки и вялая кожа на лице может быть следствием неправильного питания, нехватки полезных веществ. Регулярное употребление яблок помогает устранить проблему. Фрукты являются источником витаминов А, С, В. Кроме того, яблоки богаты антиоксидантами.

Эти компоненты нормализуют состояние тканей эпидермиса. Коллаген и эластин, которые входят в состав фруктов, укрепляют кожу, делают ее более упругой.

Гимнастика – эффективное средство для красивых щек

Гимнастика для лица – комплекс упражнений, которые подтягивают мышцы, позволяют держать их в тонусе.

Если заниматься ежедневно в течение тридцати минут на протяжении восьми недель, то можно достичь ощутимого эффекта. Упражнения очень простые. Например, надо несколько раз надуть и сдуть щеки. Затем наполнить рот воздухом и задержаться в таком положении на сорок пять секунд. А после этого сделать медленный выдох.

Надо разнообразно питаться, включить в рацион молоко

Пухлые упругие щеки – признак хорошего состояния кожи. Но чтобы сохранить ее здоровье, надо правильно питаться. И регулярно употреблять молоко, которое содержит кальций, протеины, витамин В12.

Эти компоненты благотворно влияют на ткани эпидермиса. Рацион должен быть сбалансированным, включать в себя липиды, белки, аминокислоты. Однообразное питание приводит к тому, что кожа становится дряблой, теряет упругость.

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Домашние маски для пухлых щек

Мед использовали для ухода за кожей еще в глубокой древности. Благодаря полезным свойствам продукта, его применяют с этой целью и по сей день. Мед входит сегодня в состав многих косметических средств.

А домашние маски на основе этого продукта – прекрасный способ сделать щеки пухлыми, придать лицу здоровый сияющий вид, сохранить молодость и упругость кожи. Это простые доступные средства. Медовые маски можно делать регулярно. А результат процедур не заставит себя долго ждать.

Для использования таких масок не нужно отправляться в косметический магазин или салон красоты.

Щеки становятся впалыми по разным причинам. Если это происходит из-за болезни, вредных привычек или однообразного рациона. Поэтому надо по возможности устранить эти факторы. Кроме того, как вы уже поняли, есть простые способы, которые даже в зрелом возрасте помогут сделать щеки пухлыми, а кожу – упругой.



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