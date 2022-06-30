Скандалы: В Мосгорсуде «потеряли» обвиняемого депутата Госдумы по делу о взятке в три миллиарда

В Московском городском суде уже несколько раз откладывались прения сторон по уголовному делу в отношении депутата Госдумы Вадима Белоусова

В базе суда отмечено, что заседание трижды откладывалось в связи с неявкой обвиняемых. Кроме того, на сайте Госдумы отмечено, что Белоусов не голосует на пленарных заседаниях с 9 июня. Коллеги депутата сообщил, что не видели Белоусова в Думе около полутора недель. Как сообщили «Новым известиям» в пресс-службе Мосгорсуда, рассмотрение дела откладывается в связи с болезнью обвиняемых: самого Белоусова и его тещи Маргариты Бутаковой, которая так же проходит по делу как обвиняемая.

«Прения откладываются из-за болезни то Бутаковой, то Белоусова, которые предоставляли суду соответствующие справки, — уточнили в суде, — как только они вернутся, суд перейдет к прениям».

При это в суде отказались комментировать информацию о том, что Белоусов может быть за границей.

«У нас информация, что они болеют, но приговор может быть вынесен и заочно», — заключили в суде.

В окружении Белоусова, который возглавляет Удмуртское отделение «Справедливой России» заявили, что информация о его отъезде недостоверная.

«Это неверная информация, у нас на 2 июля назначена конференция, и он планирует на ней быть, — сообщил собеседник «Новых Известий», — но сейчас Вадим Владимирович лежит в больнице, перенес операцию, но уже чувствует себя хорошо. Это политический заказ, если бы в чем-то был виноват уже посадили еще бы 12 лет назад».

«Новым известям» удалось дозвониться до самого Вадима Белоусова, который опроверг информацию о своем отъезде.

«Как мне вам доказать, что я в России? Прислать селфи на фоне Кремля? – сказал депутат, — я нахожусь в Москве в суд не хожу, потому что есть причины: проблемы со здоровьем. Я по-прежнему не признаю вины, не менял свою позицию и менять не буду».

Ранее гособвинение запросило для Белоусова наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в колонии строгого режима, а так же штраф в размере 500 000 000 рублей. Для его 80-летней тещи Маргариты Бутаковой обвинение просит лишение свободы сроком на 4 года в колонии общего режима, и штраф в размере полумиллиарда рублей.

Вадим Белоусов имеет челябинские корни. Он партнер экс-губернатора региона Михаила Юревича, совладелец известно пищевой компании «Макфа». Несколько лет назад после отставки с поста губернатора Челябинской области в отношении Юревича было возбуждено уголовное дело, но экс-губернатор смог выехать в Лондон. Юревича обвинили в том числе и в получении крупной взятки за покровительство во время масштабного дорожного строительства. После бегства Юревича похожее обвинение было предъявлено Вадиму Белоусову, который никогда не работал в правительстве региона. Ему вменили получение 3 млрд рублей за покровительство во время исполнения дорожных контрактов. Его 80-летняя теща Маргарита Бутакова, которая работала главным бухгалтером в одной из структур «Макфы», по версии следствия, была посредником.

Интересно, что несколько дней назад «Справедливая Россия» приняла решение выдвинуть Белоусова на пост главы Республики Удмуртии. По срокам, избирательная кампания может совпасть с постановлением приговора Белоусову. Депутат признался «Новым известиям», что не видит рисков для выборной кампании.

«Партия меня выдвинула, и я иду. За кампанию не переживаю, судебные дела ей не помешают», — сказал Белоусов.

Александр Дыбин