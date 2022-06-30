Мнение: Долговая пирамида Японии, пожар на «Ангаре» и увиливание от санкций

1. Дела с экономикой у Японии обстоят не особо лучше, чем у США. Японцы уже довели долг до 250% от ВВП (хуже показатели только у Судана и Венесуэлы). Причём это долг в основном перед внутренними заёмщиками, из которых главным является Банк Японии. По сути, государство печатает необеспеченные товарами и услугами деньги и впрыскивает их в экономику для поддержания её на плаву. Это разгоняет инфляцию, которая сдерживается тем, что деньги оседают в долговых расписках. Однако денег-пустышек вбрасывают уже настолько много, что инфляция прорывается наружу. Курс йены быстро падает, дефолт подступает всё ближе (ссылка):



Японские долговые бумаги никому не нужны. Почти все выпуски скупает банк Японии. Как сообщает японский Nikkei, доля японских государственных облигаций, принадлежащих Банку Японии, только что превысила 50%, достигнув рекордного уровня в мире.

То есть долговые расписки выпускаются сотней миллиардов в месяц. Эти расписки выкупаются Банком Японии (BoJ) на свежеотпечатанные йены. Эти йенами закрывается дефицит бюджета. Отсюда и падении йены как валюты в мире. Она просто никому не нужна. Получается замкнутый круг: денег печатается всё больше, а их цена всё ниже. Никому в мире не нужны йены. Если в мирное время к йене ещё было какое-то доверие, то после начала СВО японская валюта покатилась по наклонной.

Что толку печатать йен на сотню миллиардов в месяц, если ВВП в несколько триллионов обесценился за 3 месяца на 20%. А ведь такими темпами скоро будет дефолт как в 1998 в России, перед внутренними вкладчиками. Внешних почти не осталось.

2. Японцы ведут себя некрасиво по отношению к россиянам. Блогер gull-25 пишет (ссылка):



В Японском море близ берегов Японии с 25 июня горит судно-ролкер «Ангара».

Загрузка происходила в порту Фусики, что в префектуре Тояма, далее путь сухогруза лежал вокруг мыса Судзу. В районе города Вадзива на судне начался пожар. <…>

Пожар заметили с борта проходившего рядом контейнеровоза и сообщили японцам. Никакой реакции со стороны Японии не последовало. На судне находилось 25 моряков, все они на шлюпках были эвакуированы на контейнеровоз. Япония опять ни гу-гу. Неподалеку находилось наше судно «Ольхон», его и отправили спасать. Прибыл наш консул, моряков сняли с чужого контейнеровоза и разместили в гостинице. Япония отказалась спасать судно, пошли третьи сутки как продолжается пожар. Ждут когда он сам прекратится… Для того, чтобы к горящему судну прибыли наши спасатели необходимо согласование с Японией. Тянут время.

На «Ангаре» находилось 570 машин и запчасти. Судно ходило под флагом Сьерра-Лионе, весь экипаж российский. Судно и груз застрахованы, так что материально ни судовладельцы, ни перевозчики не пострадают… возможно. Причины пожара пока не установлены, ведь на борт судна пока не поднимался ни один эксперт. Моряки молчат как рыба об лед. А из сообщества перевозчиков доносятся разные версии: неисправность проводки, не слитый из бака автомобиля бензин, распил машин (распиленные автомобили идут как запчасти и пошлина на них ниже).

Компания — перевозчик Japan Auto Lines (JAL) на две недели приостановила свою деятельность. Это увеличивает время ожидания россиянами своих автомобилей, приобретенных на аукционах в Японии. На сегодняшний день уже оплачено 40 тыс. автомобилей, а в месяц удавалось вывезти из портов Японии во Владивосток 12-12,5 тысяч машин, потеря одного судна уменьшает этот объем на 2,5-3,0 тысячи.

Японцы — странный народ. Морское братство, воспетое в песнях и былинах, предполагает оказание помощи терпящим бедствие на море всеми силами, что оказались поблизости. Но… потомки самураев так не считают. «Ангара» остойчивости не потеряла. Сегодня утром у нас начались ливневые дожди, может силы небесные потушат пожар.

Людям с крепкими нервами рекомендую китайский фильм «Цветы войны» (2011). Дело там происходит в Нанкине, в 1937. Японцы ведут себя как японцы, а две группы китаянок, — послушницы монастыря и девушки из дорогого публичного дома, — пытаются от них спастись.

Это я к тому, что японцы очень своеобразный народ, тут с блогером нельзя не согласиться.

3. Но всё же японский бизнес всячески увиливает от участия в антироссийских санкциях. Иначе будут потеряны огромные деньги, а энергетика страны заметно пострадает (ссылка):

Япония планирует продолжать участие национальных компаний в нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Об этом сообщается в «Белой книге по энергетике» за 2021 финансовый год, которую утвердили в кабмине страны.

Правительство Японии собирается оставить доступ к поставкам сжиженного природного газа по проекту «Сахалин-2», так как этот источник обеспечивает около 3% выработки электричества в стране. Сохранение этого ресурса позволит снизить негативное влияние от глобального рост цен энергетических ресурсов, сообщает ТАСС со ссылкой на «Белую книгу».

«Сахалин-1» является одним из крупнейших нефтегазовых проектов РФ с прямыми иностранными инвестициями. Оператор проекта — Exxon Neftegaz — дочерняя компания ExxonMobil, также участвуют «Роснефть», Sodeco (Япония) и ONGC Videsh (Индия). Оператором «Сахалин-2» является компания «Сахалин энерджи», также акции были у компаний Shell (Британия), Mitsui и Mitsubishi (Япония). Большая часть газа, производимого по проекту, поставляется в Японию. ExxonMobil и Shell вышли из проектов из-за спецоперации РФ на Украине. Япония, Британия, США и страны Евросоюза также ввели антироссийские санкции. Ранее американская газета The New York Times писала, что Японии грозит нехватка электричества из-за антироссийских санкций и проблем с поставками газа.