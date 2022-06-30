Древесную кору использовали для создания биосенсоров

Специалисты из Канады сообщили о разработке новых биологических сенсоров на основе компонента древесной коры лигнина. Предполагается, что они уже скоро станут использоваться повсеместно.

Любой прибор нуждается в электричестве и сенсоры не исключение. Чтобы проводить постоянный мониторинг показателей необходим аккумулятор, но специалисты решили использовать для этого кинетическую энергию, которая вырабатывается человеком при ходьбе.

Датчики с лигнином без аккумуляторов уже были протестированы. Энергии хватает им для успешной подачи сигналов по радиоволнам, которые можно принять даже с помощью смартфона.