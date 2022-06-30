Батайское сафари: вместо участия в СВО казаки уже неделю ловят беглого крокодила

Казаки уже неделю пытаются поймать сбежавшего крокодила в городе Батайск. Вместо участия в спецоперации по денацификации Украины дружинники решили сосредоточить внимание на отлове рептилии.

В охоте на беглого зверя участвуют сотрудники МБУ «Защита» и представители казачьего движения. Однако совместные усилия не принесли результата: крокодил по-прежнему находится на свободе и скрывается в одном из береговых каналов.

Для поиска рептилии дружинникам выделили тепловизор. Шашки и нагайки недостаточно для того, чтобы совладать со свободолюбивым животным.

В то время, как казаки увлеченно занимаются «батайскимсафари», настоящие герои совершают подвиг и вносят бесценный вклад в свержение нацистского киевского режима. Остается один вопрос: почему дружинники, которые исторически являлись защитниками родины, участию в спецоперации предпочли охоту на крокодилов.

Пока одни рискуют жизнью за свободу Донбасса, другие занимаются вещами, которые фактически не требуют их вмешательства. Неизвестно, с какого момента казакиотказались от выполнения своих прямых обязательств и переквалифицировались в специалистов по отлову беглых рептилий. Однако сейчас многие представители казачества не оправдывают памяти собственных предков, которые не задумываясь бы ринулись в бой и дали отпор нацистам.