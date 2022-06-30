Составление прогноза на результаты игры

Прогнозирование теннисного матча заключается в анализировании множества факторов, от которых напрямую зависит результат матча. Предматчевый анализ включает в себя:

краткий обзор основных моментов в играх соперников – особенности выступления на текущем турнире, мотивация, наличие травм и места в рейтингах;

личные встречи участников матча – «удобные» и «неудобные» соперники, серии побед и поражений в последних соревнованиях;

варианты коэффициентов у разных букмекерских контор – котировки от легальных российских букмекеров с лицензией;

лучшую ставку на матч – мнение профессионала с наиболее вероятным исходом для выигрышной позиции беттера.

При составлении платного или бесплатного прогноза профессионалы учитывают даже покрытие корта, так как оно значительно влияет на результат. На грунте отскок мяча будет медленным и высоким, поэтому игра длится намного дольше. На траве в лучшем положении оказываются теннисисты с мощной подачей. Один из соперников может не специализироваться на определенном покрытии, что значительно снижает шансы на победу там даже при лучшей подготовке.

Специалисты оценивают также физическое состояние спортсменов и мотивацию. Часто беттеры ставят на фаворитов, которые находятся не в лучшей форме перед игрой, что закономерно ведет к убыточной ставке. Отслеживаются матчи, проведенный за последние две недели. Лучше всего будет предварительно изучить официальную информацию о соперниках, а затем сопоставить полученные данные с прогнозом.

Почему сложно делать ставки на теннис

Такой вид спорта стал одним из наиболее популярных среди букмекерских компаний и уступает только футболу. Ставки делают как фанаты турниров «Большого Шлема», так и другие беттеры, считающие теннис легко прогнозируемым. Простота пари – всего лишь иллюзия, которая возникает из-за возможности отслеживать форму игроков. Аналитика теннисного матча кажется проще, чем в командном виде спорта, ведь достаточно посмотреть пару предыдущих матчей и понять состояние игрока. У ставок на теннис есть и свои недостатки:

нет определенной даты и длительности поединка – матчи начинаются один за другим, с разной продолжительностью, поэтому нужно ждать, когда доиграет предыдущая пара;

сильная зависимость от погоды – как правило, игры происходят на открытых кортах и могут переноситься из-за постоянных дождей;

специфика одиночного вида спорта – моральное состояние и физическая подготовленность одного человека могут решающим образом повлиять на результат.

Есть и положительные моменты в виде множества вариантов камбэка. Часто теннисист успешно вытягивает целый сет с очень сложного счета, и в беттинге такая черта спортсмена особенно ценится. Соревнования проходят регулярно, поэтому ставить получится в любое время и день недели. В теннисном сезоне предусмотрен всего один перерыв.

Наиболее популярные варианты ставок

Спросом в букмекерских компаниях и у игроков пользуется обыкновенная ставка на исход. Предварительно тщательно проанализированные прогнозы на теннис значительно увеличат вероятность успеха. Можно выбрать и фору, когда необходимо примерно угадать геймы, которые выиграют друг у друга соперники (на фаворитов дают минусовую, а на аутсайдеров – плюсовую фору). Тотал – число геймов, которые теннисисты сыграли в матче. В ставках на счет нужно угадать, сколько сетов окажутся победными для определенного спортсмена.

Можно заключать пари в лайве по ходу игры на победителя в одном гейме. Линия live больше подходит для опытного беттора, который может с начала матча оценить качество подачи и приема мяча у двух сторон. Можно вживую понаблюдать ход игры, оценить двух противников и только потом заключить пари. Преимущество таких ставок заключается в возможности предвидеть результат уже спустя несколько минут.

Выбор лучшей букмекерской компании

Как перед опытными, так и перед начинающими беттерами может возникнуть вопрос о выборе надежного букмекера. Новые на рынке компании могут соблазнять высоким коэффициентом, но это оправдано риском вовсе не получить свои деньги из-за отсутствия запаса финансовой прочности у владельца.

Важно, чтобы у букмекера было официальное разрешение на работу, оформленное лицензией в соответствии с российским законодательством. Долго работающие лицензированные конторы предлагают множество вариантов вывода средств и не задерживают выплаты. Но могут уменьшать коэффициент из-за постоянного потока людей.

Стратегии на геймы в лайве

Под женские матчи теннисисток без мощной подачи часто используют стратегию 40/40. Она предполагает ожидание в гейме именно такого счета и не важно, кто выиграет. Коэффициенты на ставки 40/40 часто высокие и могут доходить до 4.00 у отдельных букмекерских контор. Нужно просматривать игры в лайв, в которых между хорошо принимающими соперниками завязывается борьба.

В теннисе с участием мужчин можно использовать стратегию на подающего игрока. Так в лайве выбирают спортсмена с более сильной подачей, который может сразу перехватить инициативу в розыгрыше и получить значительное преимущество.

На что обратить внимание при анализе статистики

Не стоит просматривать общие данные на различном покрытии за несколько сезонов, лучше сосредоточиться на форме теннисиста за последние несколько недель. Лучше всего заключать пари на человека, у которого процент с выигрышной первой подачей стартует от 75, а на второй составляет не менее 50% от очков. Значение имеет и показатель отыгранных брейк-поинтов, по которому можно судить об уравновешенности одного из соперников и умении справиться с психологической нагрузкой в сложный момент.

Существуют как платные, так и бесплатные теннисные прогнозы, но дополнительно анализировать необходимо любые доступные данные.