Кузьмина призывает прекратить травлю Разина после смерти Шатунова

Наталия Кузьмина призывает остановиться и прекратить травлю Андрея Разина. Нападки на основателя легендарного “Ласкового мая” начались после смерти Юрия Шатунова.

Жена и концертный директор Александра Кузьмина высказала свое мнение относительно сложившейся ситуации вокруг продюсера первого советского и российского бойз-бэнда. После скоропостижной смерти Юрия Шатунова на Андрея Разина обрушилась настоящая лавина общественного возмущения. Человека, создавшего группу “Ласковый май”, обвиняют в том, что именно из-за него солист коллектива скончался в столь раннем возрасте. В следующем году Шатунов, выехавший в свое время на постоянное место жительства в Германию, мог отметить с супругой и двумя детьми свой 50-летний юбилей.

Однако жизнь кумира миллионов советских парней и девушек 1980-х годов оборвалась 23 июня вследствие обширного инфаркта. Как раз перед этим он победил в долгосрочной судебной тяжбе против своего экс-начальника и кума. Сам Разин называл их отношения разноплановыми и сложными. В Сети и СМИ по этому поводу появилось множество мнений о том, что именно спор о правах интеллектуальной собственности на репертуар “Ласкового мая” подкосил здоровье чуткого и ранимого солиста группы.

Из-за этого, считает Кузьмина, из Разина сейчас буквально лепят какого-то монстра. Доходит до прямых обвинений едва ли не в убийстве исполнителя шлягеров “Белые розы” и “Седая ночь” его бывшим продюсером. Подобные заявления абсурдны, уверена деятельница шоу-бизнеса. По ее заверениям, Разин всегда относился к коллеге по ансамблю с уважением и не желал зла.

Источник: ctnews.ru