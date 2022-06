Ракетный удар по Кременчугу: факты против российских заявлений

Язык:

English (UK)

Оригинал этой статьи был опубликован 29 июня 2022 года — примечание редактора

Российские заявления о ракетном ударе по торговому центру и заводу в Кременчуге, по-видимому, противоречат свидетельствам из открытых источников. 27 июня в интернете начали появляться сообщения о том, что торговый центр «Амстор» в украинском городе Кременчуг пострадал в результате российской ракетной атаки.

Вскоре последовали шокирующие кадры горящего объекта, а также сообщения о большом количестве жертв.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в момент нападения в торговом центре находилось 1000 человек.

На момент написания этой статьи, как сообщается, подтверждена гибель 18 человек, еще больше числятся пропавшими без вести.

Агентство «Рейтер» сообщило, что командование ВВС Украины заявило, что торговый центр был поражен российскими ракетами Х-22, выпущенными с бомбардировщиков Ту-22М3, которые вылетели с аэродрома Шайковка в Калужской области России.

Российские политики и их сторонники быстро начали оправдывать эту атаку, порой выдвигая объяснения, по-видимому, противоречащие друг другу.

Поздно вечером 27 июня заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что инцидент был «провокацией» со стороны Украины.

Он добавил: «Похоже, мы имеем дело с новой провокацией в стиле Бучи. Надо подождать, что скажет наше Минобороны, но уже слишком много бросающихся в глаза нестыковок. Это именно то, что нужно киевскому режиму, чтобы держать фокус внимания на Украине перед саммитом НАТО» в Мадриде.

На следующий день официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил на брифинге для прессы, что российские Воздушно-космические силы (ВКС) нанесли «удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами», которые хранились на Кременчугском заводе дорожных машин, расположенном к северу от торгового центра «Амстор».

Он добавил, что торговый центр не функционировал и что он загорелся в результате ударов по целям поблизости.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также обвинил западные СМИ в искажении ситуации. «Министерство обороны очень четко и понятно разъяснило, что на самом деле произошло» – отметил он.

Однако Виталий Киселев, помощник главы «ЛНР», утверждал, что сам торговый центр использовался в качестве склада оружия для местных сил Территориальной обороны. Аналогичные заявления теперь можно найти в социальных сетях. Среди них особое место занимает прокремлевский «фактчек», которым поделился аккаунт одного из российских посольств.

Однако, как и в случае с предыщими заявлениями России, например по Буче и Краматорску, они, по-видимому, не подтверждаются имеющимися свидетельствами из открытых источников и видеозаписями с места событий.

По чему был нанесен удар в Кременчуге?

Судя по заявлениям Министерства обороны и министра иностранных дел Лаврова, Россия не оспаривает, что торговый центр пострадал, и признает факт удара по Кременчугу.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, отчетливо видно, как горит торговый центр.

Horror scenes in Kremenchuk, as a Russian missile hits a shopping centre. The man speaking on phone : “people were are the building, the walls are starting to fall in” pic.twitter.com/REDBFmuT3R

— Oliver Carroll (@olliecarroll) June 27, 2022

Более поздние снимки показывают, что он полностью сгорел, а крыша полностью обвалилась.

Голова ДСНС Сергій Крук : продовжуємо працювати на місці ракетного обстрілу торговельного центру у Кременчуці.

Відомо про 16 загиблих та 59 постраждалих, з яких 25 – госпіталізовані. Інформація оновлюється.

➡️https://t.co/uM7mum9g3w pic.twitter.com/xiQZO4SxvO

— DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) June 27, 2022

Тем не менее, в комментариях Министерства обороны России говорится, что торговый центр пострадал только в результате детонации боеприпасов, которые, по их утверждению, хранились неподалеку на Кременчугском заводе дорожных машин.

В нем также утверждалось, что удар был нанесен и по близлежащему железнодорожному узлу.

⚡💬@mod_russia: On June 27, Russian Aerospace Forces launched a high-precision air attack at hangars with armament and munitions delivered by USA and European countries at #Kremenchug road machinery plant. 1/3 pic.twitter.com/RtDAITZ9DN

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) June 28, 2022

Спутниковые снимки, а также видеозаписи, опубликованные в Сети, по-видимому, противоречат этим заявлениям.

На подборке видеозаписей с камер видеонаблюдения из городского парка, который находится к северу от завода и торгового центра, показаны два момента ударов.

Terrifying footage shows the mayhem outside of the shopping mall in Kremenchuk that was struck yesterday by Russian missiles leaving 18 dead.

pic.twitter.com/9QFk8GKHis

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) June 28, 2022

На стоп-кадре с одной из камер, направленной на юг, в сторону фабрики, виден столб дыма (отмечен красной стрелкой) в направлении торгового центра «Амстор».

Несколько секунд спустя второй удар, по-видимому, наносится гораздо ближе к камере: пламя хорошо видно и отражается в воде.

Спутниковые снимки подтверждают, что по этим районам действительно был нанесен удар.

Приведенное ниже сравнение изображений со спутников Sentinel-2 L1C показывает отличия территории вокруг завода и торгового центра до (самые последние снимки с хорошей видимостью были сделаны 4 мая) и после удара.

На более позднем снимке крыша торгового центра разрушена, в то время как на краю промышленного объекта, по-видимому, также видны следы удара.

По-видимому, в районе между двумя местами ударов практически отсутствуют заметные повреждения.

Это подтверждается спутниковыми снимками Planet.

Несколько зданий между торговым центром и местом второго удара выглядят неповрежденными. Расстояние между этими двумя точками составляет примерно 0,5 километра.

A video shared by an advisor to the Ukrainian presidency late on June 28 appears to show the missile approaching the location of the mall and exploding on impact.

«Абсолютний тероризм», – каже @ZelenskyyUa та публікує відео навмисного удару ракетою по ТЦ в Кременчуку, коли там було багато людей. Російська пропаганда завжди бреше: немає жодної випадковості, це цілеспрямований продуманий удар задля залякування населення та масових жертв. pic.twitter.com/QGKWYwbSZt

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 28, 2022

Камеру видеонаблюдения, которая сняла приведенные выше кадры, можно геолоцировать здесь.

Это, в сочетании с тем фактом, что, по-видимому, имело место прямое попадание в торговый центр, поскольку нигде поблизости нет четкого или значительного места удара, по-видимому, опровергает утверждения Министерства обороны России о том, что пожар распространился с территории завода.

Более того, тот факт, что после первоначального удара не было зафиксировано множественных взрывов, вероятно, говорит о том, что, вопреки заявлению политика «ЛНР» Васильева, в здании «Амстора» не хранились боеприпасы.

Стоп-кадр видео, по-видимому, даже дает представление о типе используемой ракеты.

Исключительно из открытых источников не совсем понятно, что именно было поражено на территории завода второй ракетой.

Ряд небольших зданий, которые присутствуют на видеороликах на YouTube, по-видимому, занимали область, которая выглядит пострадавшей на спутниковых снимках.

Здание, выделенное красным квадратом выше, также, по-видимому, было повреждено, как показано на приведенном ниже GIF.

Хотя в одном материале от 2014 года говорилось, что завод использовался для ремонта трех военных машин, это само по себе не доказывает, что восемь лет спустя он был местом хранения американского и европейского оружия и боеприпасов, как утверждает Россия. Транспортные средства, ремонтируемые на этом предприятии, по-видимому, соответствуют тому, что это завод дорожной техники. На видеороликах, снятых в последние годы, демонстрируется продукция завода, такая как печи, краны и другое оборудование. Невозможно проверить только по открытым источникам утверждения России о том, что завод служил складом боеприпасов.

В репортаже одного из местных СМИ участок завода, по которому был нанесен удар, подробно описан как «мастерская завода и теплица». Это подтверждается одним видео, опубликованным в Facebook местным жителем, на котором видна огромная воронка на месте удара.

Официальные российские источники также делились заявлениями о том, что удар был нанесен и по железнодорожной станции неподалеку.

Однако на снимках Planet Skysat от 28 июня, сделанных в 08:51 UTC, не видно никаких признаков каких-либо повреждений близлежащей железнодорожной станции Кременчуг, расположенной к востоку от торгового центра «Амстор».

Некоторые обломки от удара, обрушившегося на торговый центр, вероятно, задели железнодорожную ветку, проходящую позади самого торгового центра.

Однако она располагается не близко от того места, где на схеме прокремлевского проекта «Война с фейками», которой делились российские государственные аккаунты, указано место попадания в железнодорожную станцию.

⚡💬@mod_russia: On June 27, Russian Aerospace Forces launched a high-precision air attack at hangars with armament and munitions delivered by USA and European countries at #Kremenchug road machinery plant. 1/3 pic.twitter.com/RtDAITZ9DN

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) June 28, 2022

Работал ли торговый центр?

Россия также заявила в своих комментариях об ударе, что торговый центр не использовался.

Это утверждение было повторено прокремлевскими новостными сайтами вроде LifeNews. В нем говорилось, что отсутствие недавних отзывов в Google или любых других сайтах за последние месяцы и отсутствие снимков изнутри торгового центра говорят о том, что на момент ударов он был закрыт.

Однако в этих утверждениях упускаются ключевые детали, свидетельствующие об обратном.

В сообщении в блоге торговой сети Comfy от 25 июня в списке магазинов, возобновивших работу, упоминается ее торговая точка на улице Халаменюка, 7 в Кременчуге — это адрес торгового центра «Амстор».

Местный Telegram-канал поделился скриншотом сообщений от 23 июня из, по-видимому, закрытого телеграм-чата для сотрудников «Амстора», в которых говорилось, что магазины будут продолжать работать с 8 утра до 9 вечера в обычном режиме, несмотря на сирены воздушной тревоги.

Некоторые люди в последнии дни публиковали чеки о покупках, совершенных в торговом центре в последние дни, чтобы показать, что он действительно работал.

Чек из магазина игрушек… за пару часов до 😡 pic.twitter.com/ZH5fUIFDcC

— Serg (@SergZ50534513) June 28, 2022

Затем появились сообщения от магазинов, в которых говорилось, что они работали в момент нанесения удара. Некоторые высказали свои наилучшие пожелания своим сотрудникам, которые пострадали.

В сообщении на странице Toy House в Facebook от 28 июня были выражены соболезнования сотрудникам, которые работали на месте удара и получили ранения.

Украинская сеть продуктовых магазинов «Сильпо» заявила, что шесть ее сотрудников попали в больницу.

Вышеупомянутая розничная сеть Comfy также заявила, что один из ее сотрудников погиб в результате атаки.

Кофейня, базирующаяся в торговом центре, Zerna, опубликовала в Instagram стори о судьбе 19-летней бариста, которая сильно обгорела во время пожара. Аккаунт кофейни поделился мольбой ее матери о помощи, чтобы покрыть медицинские расходы.

Команда BBC Reality Check подробно рассказала о том, как местные группы в Telegram писали после атаки, что многие люди в торговом центре пропали без вести.

Они также указали на видео на YouTube, сделанное украинской семьей, которое, как сообщается, было записано за день до атаки и показывает, что торговый центр был открыт. Оно было опубликовано 27 июня.

Прокремлевский новостной сайт Regnum, а также вышеупомянутые «фактчекеры», чьим постом поделилось российское посольство, также пытались доказать, что торговый центр был закрыт во время нападения, и что заявление Зеленского о присутствии 1000 гражданских лиц ложно, ссылаясь на небольшое количество автомобилей на парковке.

Однако спутниковые снимки торгового центра, сделанные в 2016 году, показывают, что в дневное время было много случаев, когда на его парковке было мало автомобилей.

Эти утверждения также не учитывают возможность прибытия посетителей на общественном транспорте. На картографических сервисах есть остановки троллейбусов, автобусов и маршруток в нескольких минутах ходьбы от ТЦ.

Прокремлевское издание EurasiaDaily, как и вышеупомянутые «фактчекеры», утверждало, что на месте взрыва были видны только мужчины призывного возраста. Это также не согласуется с имеющимися свидетельствами из открытых источников, которые показывают, что после атаки на месте присутствовали несколько женщин.

Кроме того, присутствие некоторых мужчин в военной форме не отличается от последствий других ударов по гражданской инфраструктуре за линией фронта по всей Украине, где бойцы сил Территориальной обороны были замечены вместе с пожарными, медиками и полицейскими.

В вышеупомянутой статье Regnum также говорилось, что «есть информация о том, что оборудование, отремонтированное на близлежащем Кременчугском заводе дорожной техники, хранилось на территории торгового центра».

Наряду с утверждениями политика «ЛНР» Васильева, сообщения Regnum и EurasiaDaily еще раз иллюстрируют ключевую тенденцию в пророссийских заявлениях об ударе по «Амстору» — что торговый центр сам по себе был военным объектом.

Ни один из этих источников не предоставил никаких доказательств этого утверждения, и не появилось никакой информации из открытых источников, которая могла бы подтвердить его.

Отрицания и уход от ответов



Российские версии этих событий, представленные до сих пор, не соответствует имеющимся свидетельствам из открытых источников; российские власти также не предоставили никакой поддающейся проверке информации, которая могла бы подтвердить их утверждения.

Вопреки заявлениям Министерства обороны, данные из открытых источников указывают на то, что торговый центр «Амстор» был разрушен не в результате взрыва в близлежащей промышленной зоне. Напротив, появилась видеозапись, на которой видно, как ракета попала прямо в здание – торговый центр, располагавшийся в центре города с населением 219 000 человек.

На момент публикации оригинальной версии этого расследования сообщалось, что десятки человек числятся пропавшими без вести.

В подготовке материала принимали участие Карлос Гонсалес, Джейк Годин, Анник Моссу, Клемент Андерс, Максим Эдвардс, Эоган Макгуайр, Элиот Хиггинс и Тимми Аллен.

Подпишитесь на нашу новостную рассылку и на наш Твиттер здесь.

Источник: Беллингкэт*

*СМИ, выполняющее в России функции иностранного агента