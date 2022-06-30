Мнение: Виновата Россия, Россия и еще раз Россия

Про заявления Байдена по итогам саммита НАТО.

1. Во всем экономических бедах США виновата только Россия.

Администрация Байдена продолжает стоят на своем несмотря на нарастающую критику такой позиции внутри США и падение рейтингов перед промежуточными выборами. Отойти от этой линии они не могут, так как это будет означать признание того, что администрация на экономическом поле полностью провалилась, поэтому будут долбить тему "В инфляции и росте цен на еду, бензин и газ виноват Путин", точно также как ранее долбили тему "Путин взломал выборы в США, а Трамп это агент Кремля". При этом улучшений не ожидается – жители США по утверждению Байдена, "должны платить цену столько, сколько потребуется".

Осенью посмотрим на плоды этой информационной линии.

2. США и их сателлиты продолжат поставки оружия на Украину.

Это прямо скажем не новость. Старые поставки постепенно перемалывают, поэтому нужны новые поставки. Их номенклатура очевидно будет расширяться – упор будут стремиться делать на артиллерию, РСЗО и ЗРК малого и среднего радиуса действия.

Все это лишнее напоминание о том, что на Украине мы воюем с США и НАТО, если кто-то думал, что это "война с Украиной". Украина тут просто инструмент американской политики. Таким же инструментом они рассчитывают действовать в предстоящей войне за Тайвань, где марионеточное правительство демонстративно движется курсом на военное столкновение с КНР.

3. Поставки F-16 Турции.

Здесь администрация Байдена фактически совершила серьезную уступку Эрдогану ради давления на Россию, сняв одно из ключевых требований к Эрдогану – отказаться от использования С-400 под угрозой прекращения оружейных поставок из США. Это опять же демонстрация ослабления влияния США, когда формальный сюзерен вынужден идти на уступки своим вассалам, чтобы добиться желаемого. Времена директивного управления миром давно прошли.

PS. Относительно Эрдогана, то он снял солидные сливки с этого вопроса.

Эрдоган озвучил цену своего согласия на допуск Швеции и Финляндии в НАТО. Помимо письменных обязательств Швеции и Финляндии, которые зафиксированы в совместной декларации и связаны с прекращением поддержки со стороны Швеции и Финляндии организации Гюлена и курдских организаций, Швеция и Финляндия должны выдать Турции более 70 курдов связанных с Курдской Рабочей Партии. Кроме того, сегодня Байден заявил, что США должны поставить Турции F-16, как того требовала Турция (ранее США отказывались от этих поставок под предлогом того, что пока Турция не откажется от С-400, самолеты она от США не получит). Для полного счастья не хватает еще выдачи Гюлена и вывода американских войск из Рожавы.

Также Швецию и Финляндию предупреждают, что если они не выполнят свои обязательства, парламент Турции не поддержит одобрение принятия этих стран в НАТО.

В общем, "Друг Реджеп" смог выкрутить руки США и НАТО и сейчас пытается зафиксировать свой выигрыш. Без шуток – с точки зрения Турции отличная комбинация. Но турки конечно подозревают, что их могут кинуть.

Чтобы лучше была понятна дилемма европейцев. Чтобы получить согласие Турции им надо выдать Турции 73 человека, которые находились под политической защитой на территории европейской страны и не рассматривались как террористы. Наоборот, претензии Турции на их выдачу всячески отвергались.

Теперь же, ради политической необходимости, им надо этих людей выдать (в Турции их ждет в лучшем случае тюрьма и большие сроки по обвинению в терроризме). Такой выбор Эрдоган предлагает тем, кто любит болтать о том. что они они "никогда не поменяют демократические принципы на политическую необходимость". Для Швеции и Финляндии это полноценная фаустова сделка.

Цена вступления в НАТО – выдача на расправу 73 человек.

С интересом посмотрим, как европейские демократы попробуют просочиться "между каплями дождя" в этом вопросе.

https://t.me/boris_rozhin/55672 – цинк

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