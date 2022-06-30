Более 2,5 тыс. пропавших нашли российские волонтеры в Мариуполе

С момента запуска сайта poisk-mariupol.ru волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» помогли найти более 2,5 тыс. пропавших на территории Мариуполя людей, всего поступил более 12 тыс. заявок на поиск родственников.

За три месяца добровольцы организовали более 200 детских досуговых мероприятий, обеспечили более 30 тыс. людей продуктовыми наборами, доставили более 100 посылок жителям Донбасса от родственников из России. На данный момент добровольческие лагеря развернуты в Мариуполе и Купянске Харьковской области, сообщил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Напомним, с 30 марта на территории ДНР постоянно находится отряд добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства». 26 мая «Молодая Гвардия» и «Волонтерская Рота» открыли центр обучения волонтеров для работы на Донбассе и освобожденных территориях. Обучение проводят добровольцы, имеющие опыт оказания помощи в ДНР и ЛНР, а также специалисты в области медицины, психологии и физической подготовки. 17 июня добровольцы «Молодой Гвардии» и «Волонтерской Роты» приступили к работе в гуманитарном центре «Единой России» в Купянске Харьковской области.

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