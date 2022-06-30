Путин заявил о планах провести переговоры по зоне свободной торговли с Индонезией

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что до конца года по проекту соглашения о зоне свободной торговли между Индонезией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) пройдут результативные переговоры.

«Большое значение придаем созданию зоны свободной торговли между Индонезией и Евразийским экономическим союзом. Рассчитываю, что до конца года состоятся переговоры по соответствующему проекту соглашения и они будут результативными», – цитирует ТАСС Путина.

Ранее в Кремле прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и главы Индонезии Джоко Видодо, основная тема обсуждений стала Украина и экспорт зерна и удобрений.

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