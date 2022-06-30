Московский НПЗ станет самым современным нефтеперерабатывающим заводом в Европе

Фактически на месте старого завода строится новый, отметил градоначальник. По его словам, старого оборудования на НПЗ не останется.

Благодаря внедрению новейших технологий значительно улучшится экология столицы, в том числе Москвы-реки, а также качество топлива и глубина переработки, подчеркнул Собянин.

Мэр отметил, что третий этап модернизации НПЗ – самый сложный и финансово затратный. Большая часть оборудования производится в России, поэтому реконструкция завода не останавливается даже несмотря на санкции и экономические сложности, сказал Собянин.

“После реконструкции завод будет самым экологически чистым не только в России, но и в Европе”, – добавил градоначальник.

Для доставки крупногабаритных грузов, необходимых для модернизации завода, НПЗ построил специальный причал на берегу Москвы-реки. Туда доставляют грузы из более чем полутора десятков регионов России.

Так, с Ижорского завода в Санкт-Петербурге 22 июня была доставлена колонна весом более 1,2 тысячи тонн. Это самый тяжелый груз, перевезенный по Москве-реке за всю историю.

После окончания реконструкции причал переоборудуют. Оттуда будут отправляться прогулочные и рейсовые пассажирские суда.

Первые два этапа модернизации НПЗ велись с 2011 по 2020 годы. Благодаря этому удалось в четыре раза сократить нагрузку на окружающую среду. Значительно улучшилась экология в столичных районах Капотня, Братеево, Люблино, Марьино, а также в подмосковных городах Люберцы, Котельники, Дзержинский.