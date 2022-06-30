Число рабочих мест в Москве превысило восемь миллионов

За четыре года в Москве стало на 228 тысяч рабочих мест больше. В конце 2021 года зафиксировано более восьми миллионов трудоустроенных горожан, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Наибольший рост числа рабочих мест отмечен в секторе IT – плюс 30%, или 143 тысячи человек. “При этом почти 40% всех рабочих мест было сосредоточено в торговле, науке и финансах”, – уточнил заместитель мэра.

Положительную динамику показывает и уровень заработной платы. С 2017 года оклады выросли в сфере здравоохранения, социальных услуг, торговли, госуправления, информационных технологий.

За четыре года средний размер зарплаты в сферах здравоохранения и социальных услуг вырос на 52,9%, в системе образования, страхования, финансах и госуправлении – на 48%. Оклады в секторе IT увеличились в полтора раза.

Трудоустроиться москвичам помогают городские службы занятости. Соискателям доступна обширная база вакансий, специалисты помогают составить резюме, разрабатывают индивидуальный карьерный сценарий.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин одобрил проекты по строительству офисно-делового здания, двух торговых и одного многофункционального центры. Это позволит создать 3,5 тысячи рабочих мест. Объем инвестиций превысит семь миллиардов рублей.

Московская программа стимулирования создания мест приложения труда утверждена в 2019 году. Власти столицы уже одобрили проекты с инвестициями более 92 миллиардов рублей. Будет создано более 33 тысяч рабочих мест.