Мед с уксусом, ревень и треть стакана пищевой соды: как осветлить волосы естественным способом, без химии и термообработки

Желаете иметь светлые волосы круглый год, но не хотите испортить их химическим осветлением? Есть несколько натуральных средств, которые сделают локоны светлее, но при этом сохранят их здоровье и красоту. А вот окрашивание, мелирование и осветление волос химическими средствами точно не способствуют появлению густой красивой шевелюры. Однако если есть желание осветлить свою шевелюру на несколько тонов и при этом не навредить ей, то существует несколько способов.

Ромашка

Ромашка не только имеет прекрасный вкус, полезна для пищеварения и обладает целебным действием, но еще и отлично работает в качестве натурального осветлителя волос. Купите у травника или в аптеке сушеную ромашку хорошего качества и сделайте из нее отвар. Регулярно ополаскивайте им волосы. Чем они светлее, тем заметнее будет эффект.

Мед

Сладкое лакомство также обладает отличными осветляющими свойствами. Смешайте мед с небольшим количеством уксуса. Так результат будет более эффективным. Добавьте в смесь ложку арганового масла, которое сделает волосы мягкими и блестящими. Нанесите состав по всей длине волос, а потом тщательно их расчешите. Наконец, оберните волосы фольгой и, в идеале, оставьте на ночь. Утром вымойте голову как обычно.

Лимон

Лимон является одним из самых популярных средств для осветления волос. Просто добавьте выжатый из одного фрукта сок в литр воды. Нанесите смесь на волосы и оставьте минимум на час. Также можно добавить к нему яблочный уксус, который придаст волосам блеск. Наносить раствор удобнее через пульверизатор. Кроме того, можно добиться лучших результатов, если немного посидеть с нанесенной смесью на солнце. Однако не используйте лимонный сок слишком часто, так как он может высушить волосы.

Пищевая сода

Пищевая сода – одно из самых универсальных средств. Им также можно отбеливать зубы и осветлять волосы. Смешайте 1/3 стакана пищевой соды с теплой водой, нанесите полученные состав на волосы и оставьте на пятнадцать минут.

Яблочный уксус

Не новость, что яблочный уксус может творить с волосами настоящие чудеса. Благодаря его использованию они будут не только красиво блестеть, но и прекрасно осветляться. Смешайте 0.5 стакана яблочного уксуса с половиной стаканом дистиллированной воды, ополосните волосы водой и нанесите на них полученную смесь с помощью пульверизатора. Оставьте как минимум на полчаса, а затем вымойте волосы.

Ревень

Даже это полезное растение может осветлить волосы! Благодаря ему брюнетки и рыжие получат красивый золотистый оттенок. Отварите ревень в воде, а затем измельчите. В полученную смесь можно добавить немного лимонного сока и подержать ее на голове минимум два часа. Блондинки, будьте осторожны! Волосы могут слегка пожелтеть.