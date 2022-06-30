Не только омолодят, но и спасут от жары: главные трендовые стрижки лета 2022

Летом так и хочется остричь волосы, ведь от длинных локонов становится еще жарче, да и мыть их приходится чаще. И если вы не против сменить имидж и сделать новую стрижку, то вам стоит узнать о самых модных и стильных вариантах, которые будут актуальны в этом сезоне.

Пикси

Пикси – самая популярная и удобная короткая стрижка последних лет. Она универсальна и подходит под любой стиль и возраст. Пикси – идеальная стрижка для лета. Она открывает затылок и шею, да и короткие волосы не теряют объем и долго сохраняют свежий вид. Выглядит стрижка максимально стильно и женственно.

Удлиненный боб

Классический удлиненный боб делают с ровным срезом. Но если вы хотите придать игривости образу, то попробуйте сделать стрижку с рваными кончиками. В любом случае эта прическа не доставит вам особых хлопот даже летом. Ведь в полуденный зной вы всегда сможете собрать волосы в пучок или высокий хвост, чтобы открыть шею и затылок. А вечером, когда спадет дневная жара, сделать красивую прическу с распущенными локонами.

Челка в стиле Джейн Биркин

Лето – не лучшее время, чтобы остригать челку. Ведь в жару она будет прилипать ко лбу, что вряд ли доставит удовольствие. Но челка, сделанная в стиле Джейн Биркин, хороша тем, что ее можно заколоть шпильками или откинуть назад так, что от нее не останется и следа. А еще такая челка придает романтичный и женственный вид образу, и ее можно сочетать с любой модной многослойной стрижкой.

Боб в тандеме с кудрями

Если у вас от природы чудные завитки, то не стоит летом выпрямлять их феном или утюжком, ведь их и так сильно сушит жара. Наоборот, оставьте их в естественном виде, но сделайте стрижку – классический боб. Это облегчит уход и укладку. А чтобы создать стильную прическу, вам понадобится всего лишь нанести на локоны мусс или спрей для фиксации и высушить их феном или естественным образом.

Боб с боковым пробором

При бобе с боковым пробором волосы состригаются так, что их длина визуально остается одинаковой с обеих сторон. У такой стрижки масса преимуществ – она скрывает недостатки внешности, зрительно удлиняет овал лица и смягчает черты.