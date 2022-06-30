Скандалы: Российские водочные бренды в ЕС арестованы ради выплат экс-акционерам ЮКОСа

Апелляционный суд в Гааге санкционировал конфискацию водочных брендов Stolichnaya и Moskovskaya в странах Бенилюкса

Как отмечает «Коммерсант» со ссылкой на структуру бывших акционеров ЮКОСа GML, в общей сложности на территории Бенилюкса, объединяющей Бельгию, Нидерланды и Люксембург, ради выплат акционерам российской нефтекомпании арестованы 18 товарных знаков. Ранее суд признал власти России виновными в «незаконной, политически мотивированной экспроприации российского нефтяного гиганта в 2003 году» и присудил бывшим акционерам астрономическую компенсацию в размере $50 млрд.

Россия пыталась оспорить решение и отсрочить его исполнение, однако большого успеха эти попытки не принесли.

Как отметил генеральный директор GML Тим Осборн, процесс исполнения судебных решений стартовал. Он не исключил, что арест российской госсобственности продолжится не только в Нидерландах, «но и в 168 других странах мира в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией».

В случае отсутствия компенсационных выплат со стороны РФ акционеры ЮКОСа грозятся выставить арестованные торговые марки на торги.

Судебные тяжбы по делу ЮКОСа в судах ЕС продолжались более 10 лет и закончились вынесением решений о выплатах компенсаций акционерам.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд России (КС) по ходатайству правительства обнародовал разъяснения к своему постановлению девятилетней давности, которые позволяют властям не исполнять решение международного арбитража по делу нефтяной компании ЮКОС.

Разъяснения Постановления КС от 27 марта 2012 года появились на сайте суда. Они касаются применения в России международных соглашений, которые были подписаны, но не ратифицированы Россией.

Оригинал материала: “Новые Известия”