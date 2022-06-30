Простой вид еды вызывает воспалительную реакцию в мозгу

Еще до того, как углеводы попадут в кровоток, сам вид и запах еды вызывают выброс инсулина. Исследователи из Университета Базеля и Университетской больницы Базеля впервые показали, что его высвобождение зависит от краткосрочной воспалительной реакции, которая имеет место в этих обстоятельствах. Однако у людей с избыточным весом эта воспалительная реакция настолько чрезмерна, что может нарушать секрецию инсулина. Исследование опубликовано в портале MedicalXpress.

Даже предвкушение предстоящего приема пищи вызывает в организме ряд реакций, возможно, самой знакомой из которых является слюнотечение. Но гормон инсулин, который регулирует уровень сахара в крови, также появляется еще до того, как мы съедаем первый кусок пищи. Эксперты называют это нейроопосредованной (или головной) фазой секреции инсулина.

В прошлом, однако, было неясно, как сенсорное восприятие еды генерировало сигнал поджелудочной железе увеличить выработку инсулина. Теперь исследователи из Базельского университета и университетской больницы Базеля определили важную часть головоломки: воспалительный фактор, известный как интерлейкин-1 бета (IL1B), который также участвует в иммунном ответе на патогены или в повреждении тканей. Команда сообщила о своих выводах в журнале Cell Metabolism .

«Тот факт, что этот воспалительный фактор отвечает за значительную часть нормальной секреции инсулина у здоровых людей, удивителен, поскольку он также участвует в развитии диабета 2 типа», — объясняет руководитель исследования профессор Марк Донат из отдела биомедицины и клинической медицины, эндокринологии.

Результаты показывают, что IL1B играет важную роль в связывании сенсорной информации, такой как вид и запах еды, с последующей нервно-опосредованной секрецией инсулина, а также в регулировании этой связи.