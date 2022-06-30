 

День рождения сына Киркорова спровоцировал волну хейта в Сети

30.06.2022, 17:45, Разное
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Филипп Киркоров решил с размахом отметить день рождения сына Мартина, радуясь его поведению и результатам учебы. Вот только поклонники раскритиковали праздник, негативно отреагировав на поступки певца.
Звезда украсил дом и приготовил торт со свечами, а затем именинник в окружении самых близких людей загадал желание. На следующий день началось основное торжество в Vinerpalace, куда были приглашены друзья и коллеги Киркорова. Дети играли в регби, перед звездами выступали танцоры и фокусники, а дальше гости насладились бургерами, приготовленными на огне, искупались в бассейне и оценили огромный торт из пяти ярусов.

Праздник завершился фейерверком и световым шоу, но фаната Киркорова обратили внимание, что сын не был в восторге от такого количества гостей. Мартин оживился лишь во время игры в американский футбол с друзьями, но все остальное время стеснялся чрезмерного внимания, не забывая слушать указания отца, что и как надо делать после пожеланий. Пользователи Сети считают, что ребенка уже ничего не радует, потому что отец не дает ему проявить себя, обращаясь, как с маленьким. Зато сам Киркоров веселил гостей и чувствовал себя как рыба в воде.

Источник: www.eg.ru



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