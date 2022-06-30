Израильтянином, попавшим яблоком в глаз Максиму Галкину, оказался бард Александр Харчиков

Израильская полиция установила личность хулигана, метнувшего яблоко в юмориста Максима Галкина в ходе одного из концертов.

Им оказался известный в прошлом российский бард и поэт Александр Харчиков (настоящая фамилия – Харченко), прошедший процедуру репатриации в январе 2020 года. Исполнитель признал себя виновным и добавил, что не сожалеет о содеянном.

– Во время паузы в своём концертном туре по городам Израиля я затосковал по России и решил посетить концерт, чтобы поднять себе настроение. И тут такой ком русофобии, будто из душа окатило. Я, как русский человек, пусть и с израильским гражданством, не могу слушать это хамство в отношении моей Родины и отечественной интеллигенции – Ольги Скабеевой и Владимира Соловьёва. Я просил Галкина прекратить и начать шутить о хохлах. Он сделал вид, что не слышит меня. Я в него яблоком и метнул. О чём совершенно не сожалею, – рассказал исполнитель.

Харчиков согласился оплатить лечение Галкина. Юморист, в свою очередь, по решению суда Петах-Тиквы оплатит барду стоимость яблока.

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