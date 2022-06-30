Байден заявил о лишении российских судов страховки за перевозку нефти

Вашингтон и его союзники не намерены предоставлять российским судам страховку на перевозку нефти, чтобы мешать транспортировке, сообщил президент США Джо Байден на пресс-конференции после саммита НАТО.

«Мы и Запад не будем обеспечивать страховку российским судам на перевозку нефти, так что у них будут огромные проблемы в ее доставке клиентам», – цитирует Байдена РИА «Новости».

Также у РФ возникнут сложности с поддержанием добычи нефти, связанные с ограничением доступа к технологиям из-за санкций. Механизм ценовых лимитов все же позволит РФ получать нефтяные доходы, но они будут ниже текущих.

В апреле у индийской госкомпании Oil and Natural Gas Corp (ONGC) возникли сложности с перевозкой российской нефти, поскольку российским судам, в том числе принадлежащим «Совкомфлоту», сложнее стало обеспечить страховое покрытие рейсов из-за санкций.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему задача по отсечению РФ от нефтяных доходов может быть трудновыполнимой.

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