 

Байден заявил о лишении российских судов страховки за перевозку нефти

30.06.2022, 17:22, Новости дня
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Вашингтон и его союзники не намерены предоставлять российским судам страховку на перевозку нефти, чтобы мешать транспортировке, сообщил президент США Джо Байден на пресс-конференции после саммита НАТО.

«Мы и Запад не будем обеспечивать страховку российским судам на перевозку нефти, так что у них будут огромные проблемы в ее доставке клиентам», – цитирует Байдена РИА «Новости».

Также у РФ возникнут сложности с поддержанием добычи нефти, связанные с ограничением доступа к технологиям из-за санкций. Механизм ценовых лимитов все же позволит РФ получать нефтяные доходы, но они будут ниже текущих.

В апреле у индийской госкомпании Oil and Natural Gas Corp (ONGC) возникли сложности с перевозкой российской нефти, поскольку российским судам, в том числе принадлежащим «Совкомфлоту», сложнее стало обеспечить страховое покрытие рейсов из-за санкций.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему задача по отсечению РФ от нефтяных доходов может быть трудновыполнимой.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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