Курский депутат отправился добровольцем для участия в СВО
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Депутат Курского областного парламента Дмитрий Гулиев решил принять участие в спецоперации в Украине в качестве добровольца, сообщили в пресс-службе парламентария.
«Дмитрий находится на фронте уже неделю. Об участии в СВО впервые задумался, когда начал, осуществляя гуманитарные выезды по поддержке российской армии, вживую общаться с военными. Потом в Курской области погиб первый мирный житель после минометного обстрела со стороны Украины, и решение стало окончательным», – сообщили в пресс-службе РИА «Новости».
Депутат отправился в зону боевых действий, чтобы все «поскорее вернулось к нормальной жизни».
При этом парламентарий решил не отказываться от депутатского мандата. Гулиев уехал на три месяца, но в пресс-службе отметили, что это не критично.
«На месте работает команда помощников. Дмитрий, ориентировочно, уехал на три месяца, это некритично по времени для парламентской работы», – заключили там.
Ранее в Госдуму попал законопроект о введении компенсации за вред жизни или здоровью добровольцев. Также Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект «Единой России» о наделении гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач СВО, статусом ветеранов боевых действий.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет