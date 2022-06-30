Курский депутат отправился добровольцем для участия в СВО

Депутат Курского областного парламента Дмитрий Гулиев решил принять участие в спецоперации в Украине в качестве добровольца, сообщили в пресс-службе парламентария.

«Дмитрий находится на фронте уже неделю. Об участии в СВО впервые задумался, когда начал, осуществляя гуманитарные выезды по поддержке российской армии, вживую общаться с военными. Потом в Курской области погиб первый мирный житель после минометного обстрела со стороны Украины, и решение стало окончательным», – сообщили в пресс-службе РИА «Новости».

Депутат отправился в зону боевых действий, чтобы все «поскорее вернулось к нормальной жизни».

При этом парламентарий решил не отказываться от депутатского мандата. Гулиев уехал на три месяца, но в пресс-службе отметили, что это не критично.

«На месте работает команда помощников. Дмитрий, ориентировочно, уехал на три месяца, это некритично по времени для парламентской работы», – заключили там.

Ранее в Госдуму попал законопроект о введении компенсации за вред жизни или здоровью добровольцев. Также Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект «Единой России» о наделении гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач СВО, статусом ветеранов боевых действий.

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