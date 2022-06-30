Путин заявил о сложностях с поставками удобрений из-за санкций

Под западные санкции против РФ попали владельцы производящих удобрения компаний и члены их семей, что затрудняет контакты и осложняет финансовые операции, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Индонезии Джоко Видодо.

«Под санкции поставили владельцев наших компаний, которые производят удобрения, и даже членов их семей. Это затрудняет заключение контрактов, осложнили финансовые операции, ввели санкции по страховке груза, формально не ввели санкции против некоторых продуктов, а создали такие условия, что поставлять их на внешние рынки стало значительно сложнее», – цитирует РИА «Новости» Путина.

Он также отметил, что одна из стран, которая является лидером по поставке удобрений – это Белоруссия, и что против этих товаров из Белоруссии ввели прямые санкции. Вместе с Белоруссией Россия производит 25% удобрений, а на рынок поставляет 45%, отметил Путин.

Ранее Путин заявил, что Россия готова решать важнейшую мировую задачу по наращиванию поставок продовольствия на рынок.

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