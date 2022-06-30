 

Москвичам рассказали о погоде в начале июля

30.06.2022, 17:17, Разное
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Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков предупредил о спаде жары в начале июля в Москве. По его словам, жителей столицы в первый день второго месяца лета ожидает переменная облачность и небольшой дождь.

“В понедельник, 4 июля, тоже переменная облачность, кратковременный дождь. Днем ожидается 26…31С, ночью будет 13…18С”, – цитирует эксперта “Радио 1”.



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