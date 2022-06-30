Обеспечила работой, жильем и авто, но пожалела, что его рассекретила: как живет сын Кудрявцевой

Лера Кудрявца довольно рано попробовала семейную жизнь на вкус. В юности будущая звезда была поклонницей группы “Ласковый май”, а когда любимый коллектив приехал в родной Усть-Каменогорск, познакомилась с одним из его участников – барабанщиком Сергеем Ленюком. И она, и он были совсем молодыми, однако возраст не помешал им создать новую ячейку общества.

Кудрявцевой было 18, когда она поняла, что беременна. Сергей, как и полагается порядочному мужчине, забрал девушку к себе в Москву и сделал ей предложение. В 1990-м у пары родился сын, которого новоиспеченная мама решила назвать в честь любимого актера – Жана-Клода Ван Дамма.

Увы, попытка Леры и Сергея создать крепкую семью быстро провалилась. Спустя два года после появления на свет наследника они развелись со скандалом. Кудрявцева ушла от мужа, когда узнала о его изменах, а после они еще долго не могли поделить малыша. К счастью, со временем им удалось наладить отношения.

Оставшись с ребенком одна, ведущая с трудом находила время на его воспитание. Пока молодая мама работала и строила карьеру, за мальчиком приглядывала бабушка. Несмотря на то, что Лера не могла полностью посвящать себя сыну, она всегда продолжала его оберегать. В том числе от посторонних глаз.

Долгие годы о жизни Жана было ничего не известно. Он рос вдали от светской жизни и всегда избегал публичности, да и знаменитая мама не особенно стремилась его показывать. По крайней, мере, до определенного момента.

Несколько лет назад ведущая все-таки решила похвастаться сыном и выложила его снимок. Многие завалили фото лестными комментариями, однако нашлись и те, кто наговорил о внешности Жана кучу обидных слов. Дошло до того, знаменитость пожалела, что рассекретила отпрыска, и извинилась перед ним.

Наследник ведущей окончил экономический университет имени Плеханова и долго искал себя, пока не понял, что хочет работать на телевидении. Несколько лет назад Ленюк стал продюсером одной из программ на НТВ. Как поговаривали, не без помощи знаменитой мамы. Впрочем, работа – далеко не единственное, чем Кудрявцева обеспечила любимого сына. Звезда подарила отпрыску дорогое авто и квартиру недалеко от своей.

Уже несколько лет Жан живет с возлюбленной Анастасией – москвичкой из обеспеченной семьи. В 2018 году девушка подарила ему сына Леву. Примечательно, что спустя два месяца, как Лера стала бабушкой, у нее родилась дочка Маша. Впрочем, на этом странности не заканчиваются. Сам Ленюк – почти ровесник своего отчима Игоря Макарова. Наследник всего на три года младше мужа Кудрявцевой. По словам телеведущей, ее супруг и сын нашли общий язык и дружат.