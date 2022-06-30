 

Отказ от доллара набирает обороты – Индия впервые расплатилась за российский уголь в юанях

30.06.2022, 16:45, Разное
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Индийская компания впервые заплатила юанями за поставку угля из России, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Это важный шаг, который в перспективе может сломить доминирование американского доллара в сфере внешней торговли, отмечают эксперты. Многие страны отказываются от валюты США, потому что Вашингтон всё чаще использует её как геополитическое оружие, к примеру, в рамках своей санкционной политики, поясняет немецкое издание.


AP

Отказ от американского доллара по всему миру набирает обороты, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. По имеющейся информации, самый крупный производитель цемента в Индии UltraTech Cement впервые оплатил поставку российского угля китайскими юанями. На фоне западных санкций, принятых против Москвы из-за боевых действий на Украине, такой метод расчёта может стать всё более распространённым и составить конкуренцию валюте США. «Это важный шаг, — отмечает один валютный дилер в Сингапуре. — За последние 25 лет своей карьеры я никогда не слышал, чтобы индийское предприятие расплачивалось юанями в международной торговле. По сути, это позволяет обойти американский доллар».

UltraTech импортировал 157 тыс. тонн угля от российского производителя СУЭК. Сырьё было загружено на судно Mangas в порту Ванино на Дальнем Востоке России. Стоимость поставки составила приблизительно 173 миллионов юаней, что равно €24,5 млн. По информации, полученной от инсайдеров, сделка была организована дочерней компанией СУЭК с головным офисом в Дубае. По их словам, и другие предприятия собираются заказать российский уголь с оплатой в китайской валюте.

Использование юаней может помочь Москве защитить себя от влияния западных санкций, продолжает немецкое издание. Происходящее выгодно и Пекину, потому что он заинтересован в том, чтобы закрепить за своими деньгами статус валюты, пригодной для совершения внешнеторговых операций, что, в свою очередь, позволит сломить доминирование доллара. Причина отказа многих стран от американских денег заключается в том, что Вашингтон всё чаще использует их как геополитическое оружие, к примеру в рамках своей санкционной политики. В связи с этим Китай уже годами использует юань в заключении сделок с Россией.

Поставка угля подчёркивает также и то, что, несмотря на штрафные меры Запада, Индия не собирается обрывать торговые отношения с Россией. Нью-Дели уже давно поддерживает устойчивые связи с Москвой в сфере политики и безопасности, в связи с чем не осудил её действия на Украине. «Если маршрут рупия — юань— рубль окажется выгодным, то у предприятий будут все основания и стимул, чтобы на него перейти. Так что такое будет происходить чаще», — прокомментировал угольную сделку бывший секретарь по экономическим вопросам в Министерстве финансов Индии Субаш Чандра Гарг.



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