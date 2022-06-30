 

Скандалы: Лондон в убыток

30.06.2022, 16:45, Разное
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Богатые россияне не могут продать недвижимость в столице Англии

Английские риэлторы не хотят больше иметь дело с российскими владельцами лондонской недвижимости. Такая манящая для богатых россиян лондонская недвижимость обернулась для них теперь нешуточной проблемой. Вложив, по подсчетам агентства Reuters, на которое ссылается сетевое издание Finanz, в ее покупку 8 миллиардов фунтов стерлингов, они «застряли» в своих роскошных квартирах и домах.

В связи с событиями в Украине британские риэлторы отказываются иметь дело с россиянами, причем даже с теми, кто не попал в санкционные списки. В итоге выходцы из России, число которых в столице Англии оценивается в 150 тысяч человек, не могут избавиться от недвижимости, сообщает Reuters, ссылаясь на участников рынка.

После начала войны и санкций сделки стали срываться, в том числе две попытки продать жилье стоимостью больше $40 млн, говорит Чарли Уиллис, главный исполнительный директор The London Broker. В каждом случае потенциальных покупателей отговорили риэлторы, которые советовали не связываться с выходцами из России.

Иван Зубов

Оригинал материала: “Новые Известия”



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