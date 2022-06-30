The Lancet: молодежь чаще погибает в ДТП, чем умирает от инфекций



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Результаты нового исследования, проведенного Университетом Нового Южного Уэльса в Сиднее, показали, что смертельные случаи и травмы, связанные с дорожно-транспортными происшествиями, являются основными причинами смерти молодых людей во всем мире. Оказывается, после ДТП умирает больше молодежи, чем от инфекционных и неинфекционных заболеваний или членовредительства.

Эта работа была опубликована сегодня в The Lancet Public Health в рамках первого глобального анализа заболеваемости и смертности молодых людей в возрасте от 10 до 24 лет, связанных с транспортом и непреднамеренными травмами.

Ученые использовали последние данные исследования «Глобальное бремя болезней» 2019 года. Они проанализировали смертность и количество лет жизни с поправкой на инвалидность в результате ДТП и непреднамеренных травм среди подростков в 204 странах за последние три десятилетия. Эксперты обнаружили, что, несмотря на общее снижение уровня смертности от транспортных травм на треть с 1990 г., число смертей среди подростков в результате дорожно-транспортных происшествий в некоторых странах по-прежнему увеличивается.

Речь в основном идет о странах с низким уровнем доходов, в них доля смертей молодежи от ДТП почти удвоилась — с 28 процентов в 1990 году (74 713 из 271 772) до 47 процентов в 2019 году (100 102 из 214 337). Такая тенденция может быть связана с быстрой урбанизацией территорий. Ученые уверяют, что подобный рост требует срочной помощи со стороны мирового сообщества.

Согласно исследованию, в последнее десятилетие снижение уровня транспортного травматизма и смертности в странах с высоким уровнем дохода тоже замедлилось. В период с 2010 по 2019 год оно падало всего на 1,7 процента в год по сравнению с падением на 2,4 процента в год в период с 1990 по 2010 год.