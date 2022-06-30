Ученые рассказали о пользе барбариса

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30.06.2022, 16:35, Разное
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Барбарис крайне полезный. Его используют в традиционной медицине, а недавно ученые в результате нового исследования выявили еще одно положительное свойство ягод.

Оказалось, что входящий в состав барбариса берберин полезен при терапии рака легких. Соединение эффективно восстанавливает ткани, помогает организму бороться со злокачественными новообразованиями. Возможно, на основе берберина создадут лекарство для лечения онкологии.

Не так давно эксперты сообщали и о том, что барбарис полезен при терапии сахарного диабета. Это действительно так, но злоупотреблять ягодами нельзя ни в коем случае. В больших количествах берберин может нанести вред организму.



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