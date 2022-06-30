Молочные продукты могут увеличить риск развития рака простаты

Эксперты из Университета здоровья Лома-Линды сообщили, что молочные продукты влияют на риск возникновения рака простаты. Они выяснили это в процессе исследования.

Было опрошено более 28 тысяч мужчин, которые рассказали о своем питании и заполнили анкету, в которой указали свой индекс массы тела, семейный анамнез рака простаты, имеющиеся вредные привычки, включая злоупотребление алкоголем.

Исследователи наблюдали за мужчинами в течение восьми лет. У 1254 добровольцев развился рак простаты. Как оказалось, все они регулярно употребляли молочные продукты. У них риск развития онкологии был повышен на 25% по сравнению с теми, кто ел не так много подобной продукции.