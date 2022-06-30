Мнение: ОПГ «Таганские» и универмаг «Москва»

После выхода в эфир программы «Кто крышует ОПГ «Таганские»?» позвонил «неравнодушный зритель» (номер моего мобильного легко найти в интернете, он выложен даже в Профиле моей страницы в ЖЖ).

И спрашивает:

– А ты в курсе, что «Таганские» захватили универмаг «Москва»?

– В курсе – говорю.- И даже писал об этом.

Имея в виду вот этот текст:

«Вечером 10 февраля 2009 года сопротивлявшийся рейдерскому захвату «Москвы» бандитами из «Таганской ОПГ» замруководителя юридической службы универмага Андрей Бралюк при нападении в подъезде получил тяжелые травмы черепа и скончался, не выходя из комы, 13 мая. Вплоть до 2014 года универмагом открыто владели лидеры «Таганской ОПГ» Игорь Жирноклеев (Жирный) и Григорий Рабинович (Гриша Таганский).

ОПГ в разное время негласно возглавляли воры в законе Роспись (убит в 1997 году) и Петрик (проживает за границей).

«Таганские» орудовали не только трубами и стволами. В их арсенале были и финансовые схемы.

Например, с 2013 по 2014 год «таганские» получили в столичном Росинтербанке 448,5 миллиона рублей и 1,3 миллиона долларов.

Деньги тут же выводились со счетов «Москвы» и уплывали за границу, кредиты возвращены не были» (отсюда).

– А почему не рассказал об этом? – не унимался зритель.

– Потому что если рассказывать про все эпизоды жизнедеятельности «Таганских», пришлось бы делать программу часа на три-четыри…

В общем, мы говорили долго, и вроде бы убедил, что «лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз». Что суд над «Таганскими», похоже, будет идти долго, и едва ли завершится в этом году, и что я еще буду возвращаться и возвращаться к «Таганским».

Так и живем.

Фотография универмага «Москва» отсюда

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