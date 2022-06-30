Церемонию прощания с Пьером Нарциссом посетила его предполагаемая невеста

Поклонники провожают в последний путь Пьера Нарцисса. На церемонии прощания была замечена Ксения Грин, называвшая себя невестой певца.

Она со слезами на глазах говорила о звезде, упоминая о дружбе и большой любви. Нарцисс был жизнерадостным человеком, который не говорил о своих болезнях, но стал для Грин ангелом-хранителем. Они вместе записывали песни и мечтали о свадьбе, а также рождении детей.

Вот только юридические формальности мешали паре связать жизнь друг с другом, так как Грин была замужем и ждала свидетельства о разводе. Затем певица добавила, что не обходилось без ссор из-за ревности, но жили они вместе в квартире звезды. На первой церемонии прощания она не появилась, так как плохо себя чувствовала, а также еле выдержала свои концерты. Все доказательства связи у Грин есть, но семья Нарцисса не была в курсе их отношений, хотя бывшая жена и дочь жили в соседней квартире.

Источник: www.starhit.ru