Случай на педикюре – Личное мнение

На днях была на педикюре. В соседнем со мной кресле сидела женщина с вытатуированными на ступнях звёздами.



Фото: istockphoto.com

Смотрела я на эти несчастные, выцветшие синие звёзды, на то, как долго и придирчиво моя соседка по педикюру выбирает цвет покрытия, и меня не покидала одна простая мысль.

Как татуировки на теле не делают тебя стильной (скорее, наоборот), так и маникюр с педикюром — ухоженной.

Почему-то у нас так повелось, что женщина с маникюром и педикюром уже считается ухоженной. Не знаю, откуда и почему пошёл этот миф, но к правде он, как и прочие сказки бабы Фисы, не имеет ровным счётом никакого отношения.

Маникюр и педикюр — это не ухоженность женщины, а лишь вишенка на торте её холёности. Последний, если хотите, штрих.

По-настоящему холёные ноги — они ведь не только с педикюром, но и гладкие, с нежнейшей кожей ровного, красивого тона.



Фото: istockphoto.com

Такая кожа — результат ежедневного, искусного и утончённого ухода за собой который, в свою очередь, является отражением самого мироощущения женщины.

В основе этого мироощущения — только любовь: подлинная любовь к себе, к миру, к своему месту в нём — месту великолепной, уникальной, единственной в своём роде женщины.

Такую кожу не заимеешь за один поход в салон.

Вот почему я считаю, что холёная женщина и женщина с «маникюром-педикюром» — не одно и то же.

Больше скажу: чем меньше подлинной холёности в женщине, тем больше она упарывается по своим ногтям. Просто потому, что всё остальное у неё — в плохом состоянии, и исправлять это, как минимум, долго.

Если вы, положив руку на сердце, не можете пока отнести себя к по-настоящему холёным женщинам, не паникуйте. У меня есть для вас — отличная рекомендация.

Вместо того, чтобы нести последние деньги маникюрше, сделайте ногти сами. Это не так сложно. А высвободившиеся средства потратьте на подлинный, а не липовый уход за собой.

Чтобы иметь нежнейшую, умопомрачительно ухоженную кожу тела, достаточно использовать в паре всего два продукта:

1) антицеллюлитный скраб с лимфодренажным эффектом, который удалит ороговевшие клетки и ускорит регенерацию новых,

2) восстанавливающий крем, который не просто увлажнит кожу, но и насытит её аминокислотами и витаминами.

О косметике HydroBionique от известного фармацевтического производителя, в основе которой — самые премиальные, самые чистейшие и проверенные веками морские ингредиенты с Дальнего Востока, я уже писала.

HydroBionique разрабатывается российскими учёными в высокотехнологичной лаборатории, тщательнейшим образом тестируется (не на животных) и производится с соблюдением самых высоких фармацевтических стандартов.

Эти средства, которые работают, я считаю, на уровне профессиональной косметологии , а не «мазилки» для морального самоудовлетворения.

Для полноценного и профессионального ухода за кожей тела, вам потребуется всего два средства: лимфодренажный скраб и восстанавливающий крем.

И больше ничего. Вот вообще ничего. Разве что солнцезащита, если вы — на море.

Многонедельный уход «под ключ» за телом по цене одного похода на маникюр и педикюр (даже меньше) — это отличная сделка, я считаю.

Особенно, если учесть, что сейчас на эти средства — 15% скидка, а по промокоду МИРО вы получите дополнительные 15%.

Скидка в 30% на научно разработанный, чистейший уход за телом профессионального уровня у вас дома — это редкая удача. Ловите и наслаждайтесь!

Особенно вас поразит, уверена, плотная, но нежнейшая текстура крема, напоминающая взбитые сливки. Полный восторг, глубокое увлажнение и никакой липкой плёнки!

А, в вашем понимании, что входит в понятие «холёная женщина»? Без каких составляющих женщина таковой считаться не может?

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