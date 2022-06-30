Путин и президент Индонезии начали переговоры в Кремле
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В Кремле начались переговоры президента РФ Владимира Путина и главы Индонезии Джоко Видодо, основной темой обсуждений станут Украина и экспорт зерна и удобрений.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что беседа продолжится в формате рабочего завтрака, а затем главы государств сделают заявление для прессы, передает ТАСС.
Помощник Путина Юрий Ушаков отмечал, что «двусторонний аспект здесь, несомненно, важен, но не менее, а может быть и более, важно то, что Видодо пребывает в РФ как глава государства – председателя Группы двадцати».
Накануне визита в Россию Видодо посетил Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, президент РФ Владимир Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите «Группы двадцати».
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему присутствие Путина сделает саммит G20 поистине судьбоносным.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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