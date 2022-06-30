 

Экс-генерал МВД Мельников осужден по делу о взятке

30.06.2022, 15:55, Новости дня
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Вынесен приговор бывшему первому замглавы ГУ по обеспечению охраны общественного порядка МВД Александру Мельникову, при этом с него снято обвинение в покушении на мошенничество.

«Суд признал виновным Мельникова… и назначил наказание в виде 7 лет колонии строгого режима», – сообщили в пресс-службе Хамовнического суда Москвы РИА «Новости».

Согласно материалам дела, в 2019 году Мельников, занимавший пост первого замглавы Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД, и начальник службы криминальной милиции ОМВД «Пресненский» Иван Виков добились возбуждения дела в отношении бизнесмена, послали к нему Андрея Фролова и Андрея Викола, предложивших дать взятку в 100 млн рублей, чтобы закрыть дело.

После передачи платежа в 30 млн рублей Мельникова задержали.

При этом суд согласился с просьбой прокурора об исключении из дела обвинения в покушении на мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения, передает ТАСС.

Ранее в четверг сообщалось, что Мельников признан судом виновным.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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