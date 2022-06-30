 

В НАТО допустили передачу Украине любого современного оружия

30.06.2022, 15:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

НАТО не исключает возможность передачи Украине любых видов оружия в рамках планов ее перехода с советского вооружения на западное, мзаявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на итоговой пресс-конференции саммита альянса.

«НАТО поставила задачу перевести Украину с советского на натовское оружие, в рамках этого процесса нет никакого списка вооружений, передача которых была бы исключена. НАТО поставляет широкий спектр самых современных видов оружия Украине», – сообщил генсек, передает ТАСС.

Также Столтенберг призвал Россию вывести войска с Украины, заявив, что альянс продолжит поддерживать власти в Киеве. «Сегодня мы решили поддерживать Украину, убедиться, что она останется независимым и суверенным европейским государством», – сказал генсек.

Напомним, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО давно начала готовиться к противостоянию с Россией, еще в 2014 году, поэтому альянс усилил военное присутствие на востоке.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.11.20 / Врио губернатора Белгородской области Гладкова представили правительству региона

08.02.21 / Mitsubishi начала производство кроссовера Outlander новой генерации

19.02.22 / В Донецке опровергли информацию о минировании зданий

20.03.21 / В Румынии обнаженная женщина напала на ведущую в прямом эфире. Видео

05.09.20 / Эколог: Водный путь, который может соединить Черное и Балтийское моря, – большая международная афера

27.08.20 / Собянин заявил о доказанной безопасности вакцины от коронавируса

30.06.21 / Генсек ООН заявил о небывалом разладе в отношениях великих держав

15.02.22 / Вучич распустил Народную скупщину Сербии

15.05.21 / Появились рендерные изображения кроссовера Dacia Bigster

09.02.22 / В Минцифры рассказали, когда в “Дії” появятся пенсионные удостоверения украинцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика