В НАТО допустили передачу Украине любого современного оружия

НАТО не исключает возможность передачи Украине любых видов оружия в рамках планов ее перехода с советского вооружения на западное, мзаявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на итоговой пресс-конференции саммита альянса.

«НАТО поставила задачу перевести Украину с советского на натовское оружие, в рамках этого процесса нет никакого списка вооружений, передача которых была бы исключена. НАТО поставляет широкий спектр самых современных видов оружия Украине», – сообщил генсек, передает ТАСС.

Также Столтенберг призвал Россию вывести войска с Украины, заявив, что альянс продолжит поддерживать власти в Киеве. «Сегодня мы решили поддерживать Украину, убедиться, что она останется независимым и суверенным европейским государством», – сказал генсек.

Напомним, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО давно начала готовиться к противостоянию с Россией, еще в 2014 году, поэтому альянс усилил военное присутствие на востоке.

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