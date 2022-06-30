Володин об обмене пленными с Украиной: Нужно бороться за каждого

Володин обвинил украинские власти в публикации дезинформации. Киев делает это, чтобы “подчеркнуть свои псевдопобеды”, считает председатель ГД.

“Действительно, обмены идут, но по каждому участнику батальона “Азов” (запрещенная в России экстремистская организация. – прим.ред.) ведутся предметные следственные мероприятия: кто и в чем замешан, чем занимался”, – написал спикер в своем телеграм-канале.

По словам Володина, обмениваются тяжелораненые военнослужащие. Что касается участников националистических батальонов, то их ждет суд, отметил политик.

“Речь идет о наших ребятах. Надо вызволять их из плена. Бороться за каждого”, – подчеркнул спикер Госдумы.

Обмен пленными с Украиной произошел 29 июня по указанию президента России Владимира Путина, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Он напомнил, что в плену находятся более шести тысяч военнослужащих ВСУ.