Суд лишил вдову Дмитрия Босова прав на активы покойного мужа

Миллиардер трагически ушел из жизни в мае 2020 года в подмосковном поселке Усово. На тот момент 52-летний предприниматель состоял в браке с 31-летней Катериной Босов (в девичестве Ястребова).

Бизнесмен владел 86,57% доли в ООО “Аллтек” – управляющей компании угледобытчиков “Сибантрацит” и “Востокуголь”. Владельцем доли в “Аллтек” бизнесмен стал задолго до брака с молодой супругой.

Считаться совместно нажитым имуществом данный актив не может, поэтому законным оснований претендовать на него у Босов нет. Тем не менее вдова каким-то образом сумела оформить на себя 43,2% доли в уставном капитале “Аллтек”.

Таким образом “безутешная вдова” встала во главе совета директоров “Сибантрацита”. На рынке такое событие восприняли с удивлением. Женщина никогда не имела отношение к угледобывающему бизнесу.

Спокойно наблюдать за происходящим родственники покойного миллиардера не могли. В прошлом году его родители обратились в правоохранительные органы и обвинили вдову в хищении прав на наследуемое имущество.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, но вскоре по неизвестным причинам производство отменили. Вмешательство депутатов Госдумы и широкий общественный резонанс не позволили спустить дело на тормозах.

Ситуацией заинтересовались в Генпрокуратуре и Следственном комитете. В итоге решение о прекращении уголовного производства в отношении вдовы угольного миллиардера отменили, а дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки.

Более того, у компетентных органов возникли вопросы относительно обстоятельств трагической кончины предпринимателя. Неожиданный уход из жизни вызвал подозрения, ведь предприниматель был полон сил и строил большие планы на будущее. Летом 2020 года следователи возбудили дело о доведении до самоубийства.

В том же году Одинцовский горсуд запретил вдове бизнесмена совершать любые действия со своей долей в “Аллтек”. Свидетельство о праве собственности вдовы на 43,2% доли было признано недействительным. Суд постановил вернуть их обратно в наследственную массу. Решение осталось без изменения после рассмотрения в апелляционной и кассационной инстанциях.

После этого Босов отправилась за поддержкой к зарубежной Фемиде. “Аллтек” зарегистрирована на Кипре, поэтому молодая вдова рассчитывала отсудить свое право на имущество предпринимателя в местных инстанциях.

Но вряд ли отечественный суд будет плясать под дудку зарубежных судебных инстанциях, следующих принципам британского права. Время, когда иностранные суды диктовали свою волю российским, видимо, безвозвратно ушли. К тому же кипрские судьи вряд ли проигнорируют решение Одинцовского горсуда от 17 июня 2022 года.