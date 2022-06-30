Грибной каштановый — новый трендовый оттенок в окрашивании волос, который не требует особого ухода

Этот новый тренд в окрашивании волос наделал шуму во всех соцсетях. И хотя грибной каштановый выглядит просто нереально сложно, на самом деле он требует минимального ухода. Стилист Стефан Шварц из Schwarzkopf говорит: «Сейчас в моде серо-коричневый оттенок, прохладный, как серый гриб, а не теплый, как медово-коричневый». Вот каковы особенности этого тренда.

Почему такое окрашивание сейчас в тренде

Этот тип окрашивания помогает создать прическу, не требующую особого ухода. Тренд появился с началом пандемии, когда ограниченный доступ к парикмахерам сделал долговечность стрижки более приоритетной. Стефан Шварц говорит: «Минимализм и землистые тона доминировали в тенденциях оформления интерьеров, и теперь эти оттенки “проникли” в парикмахерскую индустрию».

Этот тренд очень ориентирован на естественность. Он, по сути, включает в себя множество различных оттенков бежевого и серого, и эти тона придают прическе более натуральный вид. Это нечто среднее между русым и темно-русым, как более темная версия бронда. Подумайте о пепельно-каштановых волосах с розовато-лиловым, серо-коричневым и серым оттенком.

Кому подходит грибной каштановый

Прелесть в том, что этот оттенок подходит практически всем. Единственное, что нужно иметь в виду: если у вас волосы теплого тона, то холодный переход может стать стрессовым, так как это изменит ваш цвет лица.

Стефан добавляет: «Тенденция окрашивания волос сочетает в себе теплые и холодные блики, что делает ее подходящей для всех типов кожи. Цвет также является идеальным переходным оттенком, поскольку он не совсем светлый и не совсем коричневый».

Причина, по которой эта тенденция так популярна, заключается в ее универсальности. Если вы уже блондинка, это может быть хорошим способом слегка затемнить свой цвет, а для темных волос это хороший способ увидеть, не стали ли они светлее.

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Что нужно для получения бежевых грибных тонов

Делаете ли вы это дома или в салоне, в идеале вы должны выбрать два оттенка. Стефан Шварц говорит: «У вас должен быть один тон немного светлее, а другой немного темнее, чтобы создать идеально смешанный землистый тон. Если вы начинаете с более светлых волос, вы можете выбрать более темный бежевый/блонд в качестве основного оттенка. Но если вы натуральная брюнетка, можете попробовать пепельно-коричневый цвет мокко».

Как вы должны заботиться о такой прическе

Это довольно просто: используйте фиолетовый шампунь, чтобы избавиться от желтизны и сохранить тон свежим. Стефан Шварц добавляет: «Тренд уже имеет законченный вид, что означает, что волосы не нужно постоянно подкрашивать. Требуется только обновление каждые шесть месяцев или год, поскольку рост корней будет менее заметен».

Этот тренд бережно относится к вашим волосам без интенсивного осветления и обеспечивает более естественный вид.