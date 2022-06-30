Важно для пребывания на солнце: простой способ узнать свой фототип кожи по цвету глаз, волос и наличию веснушек

Определение и знание своего фототипа кожи важно для правильного и безопасного пребывания на солнце, чтобы избежать ожогов и эритемы. Фактически фототип дает нам понимание того, какие средства защиты от солнца наиболее подходят для нашего цвета лица и типа кожи, а также сколько солнечных лучей мы можем безопасно принимать ежедневно.

Классификация по фототипам, которых всего шесть, появилась в 1975 году благодаря доктору Томасу Б. Фицпатрику и в настоящее время принята в международном масштабе. Фототип определяется количеством меланина, которое у вас вырабатывается генетически. Именно меланин решает, у кого кожа будет светлее, а у кого темнее, кто загорит легче и быстрее, а кто сгорит.

Чтобы понять, к какому фототипу мы относимся, есть один простой способ — быстрый тест. Вы можете получить общее представление о том, к какому из них вы принадлежите, и, следовательно, подобрать адекватную защиту от солнца. Чем выше фототип, тем дольше можно находиться на солнце и тем ниже может быть фактор защиты солнцезащитного крема.

Быстрый тест для определения фототипа

На вопросы теста нужно отвечать честно, а не так, как бы вам хотелось. Помните, что вы это делаете для себя, чтобы сохранить здоровье.

Цвет волос:

0: рыжий или очень светлый блондин;

1: блондин/ темно-русый/ светло-коричневый;

3: темно-коричневый/ черный.

Цвет глаз:

0: очень светлый (голубой, светло-зеленый, светло-серый);

1: зеленый или синий;

2: светло-коричневый/ фундук;

3: темно-коричневый;

4: черный.

Цвет кожи:

0: молочно-белый;

1: светлый;

2: средний;

3: оливковый;

4: темный;

5: очень темный.

На вашей коже появляются веснушки после пребывания на солнце:

0: много, как на лице, так и на теле;

1: немного, на лице;

2: нет.

Вы легко загораете:

0: я никогда не загораю;

1: я загораю сильно, долго и медленно;

2: через несколько дней;

3: я сразу загораю, мне нужно всего несколько часов.

Вы сгораете на солнце:

0: да, кожа всегда краснеет сразу;

1: я часто получаю ожоги;

2: я почти никогда или редко обгораю;

3: я никогда не обгораю.

Результаты. Фототип 1: от 0 до 2 баллов

Цвет лица очень чистый, молочный, с многочисленными веснушками. Волосы часто рыжие или очень светлые, как и глаза. Кожа немедленно обгорает уже после 5-10 минут воздействия и чувствительна к эритеме. Вам нужно постоянно использовать очень высокий солнцезащитный крем, SPF 50+.

Фототип 2: от 3 до 7 баллов

Кожа чистая, глаза обычно голубые или зеленые, волосы светлые, часто бывают веснушки, которые появляются на солнце. При этом время выдержки без защиты до сгорания составляет максимум 15 минут. Идеальный солнцезащитный крем должен иметь SPF 50+ на протяжении всего периода пребывания на солнце (даже после нескольких дней).

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Фототип 3: от 8 до 12 баллов

Характеризуется умеренно светлой кожей, но карими или темно-зелеными глазами. Волосы темно-русые, светло-каштановые или каштановые, на лице могут быть веснушки, которые появляются на солнце. Кожа сгорает без защиты максимум через 20-30 минут, но с правильной защитой загорает постепенно, медленно. В этом случае рекомендуемая защита от солнца составляет SPF 50+ в первые дни воздействия, затем снижается до SPF 30 и завершается максимум SPF 20, когда появился загар.

Фототип 4: от 13 до 17 баллов

Кожа оливковая, темно-каштановые волосы и карие или темные глаза. Веснушек нет, кожа не особенно чувствительна. Если не защищаться от солнца, обгорает через 40 минут. Этот фототип может начать подвергаться воздействию солнца даже с кремом SPF 30, если вы часто наносите его повторно, а затем переходите на SPF 20 или SPF 15 (после загара).

Фототип 5: от 18 до 19 баллов

Очень смуглая кожа, темные или черные волосы и темные глаза. Не сгорает, оставаясь на солнце без защиты даже больше часа, загорает хорошо и быстро. Идеальный солнцезащитный крем никогда не должен опускаться ниже SPF 15 или SPF 20 для любого фототипа, однако этот тип после нескольких дней пребывания на солнце также может выбрать более низкую защиту, если повторно наносить крем очень часто.

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Фототип 6: 20 баллов

Очень темная или черная кожа, а также волосы и глаза. Он имеет тенденцию не обгорать на солнце, но может легко получить гиперпигментацию. Чтобы защитить себя от рака кожи и других болезней, лучше использовать защиту SPF 15. Вы также можете выбрать более низкую степень, которую нужно использовать часто.

Несколько общих советов, как правильно подвергать себя воздействию солнца

Само собой разумеется, что это всего лишь общий тест, чтобы попытаться понять свой фототип. Но могут быть очень светлые люди с темными от природы волосами и глазами, а также другие комбинации, которые не будут соответствовать этим результатам. Вот почему идеальным было бы всегда использовать очень высокую или высокую степень защиты для всех типов кожи, чтобы избежать не столько солнечных ожогов, сколько более серьезных кожных заболеваний и проблем.

Кроме того, следует учитывать, что количество солнцезащитного крема, которое следует нанести, составляет около 3 пальцев на лицо и 2 столовые ложки (30-40 г) на тело. Поскольку практически никто не в состоянии соблюсти это правило, мы наносим гораздо меньше солнцезащитного крема, чем должны. Равно как и при снижении SPF, кожа будет еще менее защищена. Поэтому солнцезащитный крем следует повторно наносить каждые два часа.

Лучше наносить крем минут за 20 до выхода из дома, чтобы он полностью впитался. Имейте в виду, что в случае повышенной пигментации или очень чувствительной кожи, а также после пилинга или лазерных процедур, обязательно использование солнцезащитного крема SPF 50.