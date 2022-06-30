 

Государство сможет заключать контракты с гражданами в одностороннем порядке

30.06.2022, 15:32, Разное
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Госдума готовит революционный закон, который избавит физических и юридических лиц от многих часов бумажной волокиты – отныне государство сможет заключать с ними контракты по собственной инициативе и без их участия.

Народные избранники считают, что существующая система торгов и поиска исполнителей слишком переусложнена и приводит к перерасходованию ресурсов. Новый законопроект предполагает, что государство само сможет заключить с любым гражданином или юрлицом сделку, в которой пропишет сроки её исполнения и обязанности сторон.

– Не нужно думать, что это как-то нарушает права… Если гражданин считает, что контракт не соответствует законодательству или чему-то ещё, то после выполнения обязательств и завершения контракта он или его родственники могут обратиться в суд и получить заключение о том, что всё было законно, – прокомментировали проект в СПЧ.

По задумке граждане будут получать информацию о заключённых контрактах через Госуслуги, или по почте, или в ходе личного визита уполномоченного лица. Ставить свою подпись не потребуется – это будет сделано автоматически.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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