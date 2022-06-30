Скандалы: Были когда-то и мы рысаками

Беглый российский чиновник Ахмед Билалов дотащил иск против Сбербанка до американского суда

В последние три года имя Ахмеда Билалова не гуляло по российскому информационному полю. Похоже, теперь его туда настойчиво пытаются вернуть. Причем усилиями другого обиженного и отставленного государственного медиа-деятеля. Ахмед Билалов был не только депутатом Госдумы и сенатором, в 2009-2013 годах он занимал пост вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР), входил в наблюдательный совета оргкомитета зимних Олимпийских игр в Сочи. Одновременно Билалов, двоюродный брат сидящих в СИЗО олигархов Зиявудина и Магомеда Магомедовых, возглавлял совет директоров АО «Курорты Северного Кавказа», созданного специально для управления туристическим кластером в Краснодарском кран и Адыгее. Напомним, это был период принятия смелых решений, дерзких проектов, годы большой стройки.

В феврале 2013 года президент РФ Владимир Путин поручил уволить Билалова из ОКР в связи с допущенным им срывом графика строительства олимпийских объектов и нецелевым использованием кредитов Внешэкономбанка. Из «Курортов Северного Кавказа» его уволили за срыв строительства олимпийского комплекса трамплинов.

Тут же Генпрокуратура заявила, что Ахмед Билалов стал фигурантом уголовного дела из-за нарушений, связанных с деятельностью и «случаями необоснованных затрат средств на поездки руководства компании в страны дальнего зарубежья с использованием элементов роскоши».

Его тогдашний заместитель, вице-президент «Курортов Северного Кавказа» Ростислав Мурзагулов, говоря о том, сколько денег принесли Билалову все проекты, в которых он тогда участвовал, называл цифру $500 млн.

Бывший президент Ассоциации гольфа РФ, единорос, обвиняемый в коррупции, все отрицал, пытался подавать иски к Дмитрию Козаку, Кириллу Андросову, Александру Ткачеву, Михаилу Гуцериеву, Станиславу Кузнецову и многим другим. Утверждал, что ему угрожали и пытались «отравить, как Литвиненко».

План не удался, отставленный чиновник и его брат Магомед (совладелец ОАО «Красная Поляна» ), приняли решение покинуть Россию, позаботившись о том, чтобы в СМИ появились сообщения об отравлении Ахмеда Билалова ртутью и молибденом.

С тех пор братья в РФ не появлялись, но, оздоровившись в Баден-Бадене, перебрались в США.

Теневые доходы

Следующая скандальная новость пришла оттуда. Ахмед Билалов был задержан в США за нарушение правил пребывания по неиммиграционной визе. По данным миграционной службы, 2 мая 2016 года он въехал в США как неиммигрант, но не смог выехать в соответствии с условиями его пребывания. Билалова задержали 23 октября 2019 года в его доме во Флориде сотрудники службы иммиграционного и таможенного контроля.

Через несколько дней его освободили под залог.

В прошлом году Ахмед Билалов собрал силы, пошел в наступление и подал следующий иск в американский суд. Истец утверждает, что в РФ у него украли «Курорты Северного Кавказа». Уточним, АО было создано постановлением правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 833. Громкой реакции не последовало, Билаловы в топ новостей не попали, разговоры опять затихли.

Но теперь об Ахмеде Билалове вспомнил тот самый, обвинявший его в воровстве, считавший его теневые доходы его бывший заместитель Ростислав Мурзагулов, который все эти годы, напротив, был на виду.

Переобувшийся заместитель

Начинавший медиа-карьеру как телеведущий, Ростислав Мурзагулов с «Курортов Северного Кавказа» переместился в Башкортостан, где в октябре 2018 года получил должность председателя совета директоров АО «Башинформ» . Его считали неофициальным куратором информационной политики в республике. Попутно с декабря 2018 года он возглавлял футбольный клуб «Уфа».

В декабре 2020 он стал председателем Общественной палаты Башкирии, в состав которой попал от Союза добровольцев России. Однако через полгода Мурзагулов покинул ОП по собственному желанию, Причиной стали его неприязненные отношения с ФК «Ак Барс», татарстанскими учеными (историками и лингвистами) и журналистами. Уфимские комментаторы связывали уход Мурзагулова не только с его собственным желанием, но и с недовольством во властных кругов Башкирии его деятельностью.

Общественная активность Ростислава Мурзагулова переместилась в социальные сети. 18 июня на страничке в соцсети «Вконтакте» от имени Ростислава Мурзагулова была изложена такая версия событий: «Мой старший товарищ Ахмед Билалов стал первым, кому удалось дотащить иск против Сбера до рассмотрения по существу. В Нью-Йоркском суде уже прямо на днях услышим много прелюбопытнейших подробностей о том, как всякие грефы-казаки-ткачевы и прочие рашн царьки грабили-мочили и занимались другой своей приятной рутиной. Сотни страниц иска увлекательны как книжка Акунина. Или, скорее — Харари, считающего человека вполне заурядным животным. После прочтения иска с ним сложно спорить.

По-хорошему не получилось

Иск был подан 6 июня 2021 года, и у судей был срок в максимум 365 дней на отказ или принятие к рассмотрению по существу. Новость тогда не вызвала ажиотажа в СМИ, поскольку ранее все подобные дела прекращались на ранних этапах. Билалов выдвинул обвинения в соучастии в тяжких преступлениях, включая попытки убийства и рейдерство, в адрес многочисленных топов российской политики и экономики, таких как Дмитрий Козак, Герман Греф, Кирилл Андросов, Александр Ткачев, Михаил Гуцериев, Станислав Кузнецов и других.

Согласно исковому заявлению — ответчиками, с помощью коррупционных связей во властных органах России и подложных документов, был осуществлен рейдерский захват принадлежащего истцу горнолыжного курорта.

В судебных материалах подробно описывается, как Билалову неоднократно предлагали «по-хорошему» уступить свое предприятие за бесценок предпринимателю Михаилу Гуцериеву. После того же, как истец от сделки отказался, на него оказывали давление вышеупомянутые, в его адрес прозвучали недвусмысленные угрозы. Вероятно, с этим связано, что в тот же период вертолет с Билаловым потерпел крушение, в котором он выжил. Затем Ахмед Билалов был отравлен ртутью и проходил длительное лечение в немецкой клинике, документы о чем также представлены суду.

В результате рейдерского захвата Билалов лишился своей собственности, однако после выздоровления и переезда на постоянное место жительства в США направил Сбербанку претензию с требованием выплаты компенсации. Далее с истцом вступили в переговоры представители российских властей и Сбербанка, однако параллельно, как выяснилось впоследствии, в России в его адрес было сфабриковано уголовное дело и предпринята попытка депортации из США в РФ. Однако американские власти в депортации властям РФ отказали.

От подачи иска к Сбербанку Билалова пытался отговорить экс-заместитель главы аппарата правительства РФ Кирилл Андросов, который, после отказа Билалова от внесудебного урегулирования, назвал его «дураком» и сообщил о необратимых и тяжелых последствиях данного решения. Далее к Билалову приезжал действующий сотрудник ФСБ России, и вновь были озвучены угрозы, в частности, что Билалов, в случае подачи иска, повторит судьбу Литвиненко, Скрипаля и других оппонентов российского истеблишмента.

Информацию заметили, перепостили, подыграли…

Тамара Лапшинская

Оригинал материала: “Наша Версия”