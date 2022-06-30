 

Найдены черви, способные питаться пластиком

30.06.2022, 15:10, Разное
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Черви вида Zophobas morio могут поедать и перерабатывать пластик. Об этом заявили ученые из Австралии, которые и обнаружили интересное свойство данных организмов.

Уже давно известно, что некоторые черви способны питаться рядом разновидностей пластмассы, но они поедают его в небольших количествах, поэтому помочь людям в борьбе с мусором не могут. Недавно было выяснено, что черви Zophobas morio любят полистирол и съедают его по пять сантиметров за раз.

Ученые даже провели эксперимент, в ходе которого кормили червей исключительно пенополистиролом, а они все равно набирали массу. В будущем эти данные помогут в борьбе с пластиковыми отходами.



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