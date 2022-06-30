Актриса-экспериментатор – Личное мнение
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Актриса Кристина Асмус решительно развивается в своём таланте. Придумала эксперимент и осуществила его на сцене.
«Я поцеловалась с незнакомым мужчиной! И это не замануха, чтобы вы хотели читать дальше — это правда!», — цитируют Кристиночку профильные СМИ.
Фото: Соцсети
И действительно — оказалось не заманухой. Асмус решила разыграть короткие сценки из разных спектаклей с участием зрителей.
Взяли мужика из зала и в процессе сцены поцеловали.
Хочу похвалить Кристину — в правильном направлении актриса движется. Объясню: любая работа только тогда приносит плоды, когда человек её увлечён полностью.
Не просто вяло вышла, отработала, а мысли — о другом. А отдалась делу полностью.
«В итоге все прошло даже лучше, чем я могла представить. Я надеюсь, что мы будем повторять такой эксперимент, потому что он вызвал небывалый интерес и шквал эмоций».
Уверена, что сценки из спектаклей с участием зрителей удались на славу. А как может быть иначе, когда человек делает то, что его увлекает?
Я думаю, мы скоро увидим новый шедевр какой-нибудь с Асмус. На сцене, в кино, где актриса блеснёт талантом.
Ждёте, небось?
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Источник: Лена Миро
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