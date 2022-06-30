Актриса-экспериментатор – Личное мнение

Актриса Кристина Асмус решительно развивается в своём таланте. Придумала эксперимент и осуществила его на сцене.

«Я поцеловалась с незнакомым мужчиной! И это не замануха, чтобы вы хотели читать дальше — это правда!», — цитируют Кристиночку профильные СМИ.



Фото: Соцсети

И действительно — оказалось не заманухой. Асмус решила разыграть короткие сценки из разных спектаклей с участием зрителей.

Взяли мужика из зала и в процессе сцены поцеловали.

Хочу похвалить Кристину — в правильном направлении актриса движется. Объясню: любая работа только тогда приносит плоды, когда человек её увлечён полностью.

Не просто вяло вышла, отработала, а мысли — о другом. А отдалась делу полностью.

«В итоге все прошло даже лучше, чем я могла представить. Я надеюсь, что мы будем повторять такой эксперимент, потому что он вызвал небывалый интерес и шквал эмоций».

Уверена, что сценки из спектаклей с участием зрителей удались на славу. А как может быть иначе, когда человек делает то, что его увлекает?

Я думаю, мы скоро увидим новый шедевр какой-нибудь с Асмус. На сцене, в кино, где актриса блеснёт талантом.

Ждёте, небось?

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