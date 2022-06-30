Анонсирован визит Путина в штаб-квартиру СВР

Президент Владимир Путин в четверг намерен отправиться в штаб-квартиру Службы внешней разведки (СВР), сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Сегодня Путин посетит штаб-квартиру нашей внешней разведки, возложит цветы к памятнику, к культурной композиции, которая называется «Отечество, доблесть, честь», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Представитель Кремля напомнил, что 28 июня исполнилось 100 лет управлению нелегальной разведки СВР России.

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