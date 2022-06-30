Российский прибор обнаружил загадочные оазисы с водородом на экваторе Марса

Российский прибор ФРЕНД на борту аппарата TGO российско-европейской миссии ExoMars-2016 составил новую карту содержания водорода в грунте Марса и обнаружил на Красной планете загадочные скопления этого элемента, информирует Роскосмос.

«Создана новая карта содержания водорода в грунте Марса по данным российского нейтронного телескопа ФРЕНД на борту аппарата TGO российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-2016». На ней можно увидеть как обширные «засушливые» районы, так и своеобразные «оазисы», где содержание водорода в грунте превышает 20%», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации. Отмечается, что появление таких «оазисов» на умеренных широтах пока не поддается объяснению, так как температура и давление атмосферы там не благоприятствуют сохранению воды.

Нейтронный спектрометр ФРЕНД измеряет поток и энергетический спектр нейтронов от поверхности Марса, по которым можно узнать содержание водорода на глубине до метра. Зная концентрацию водорода, ученые могут предположить, сколько воды могло бы находиться, если бы весь обнаруженный водород принадлежал именно молекулам воды (H2O). Ученые оценили Water Equivalent Hydrogen («водяной эквивалент водорода», WEH). Если он составляет более 20% от массы, то, скорее всего, прибор наблюдает чистый водяной лед.

«На Марсе это значение действительно наблюдается на полярных широтах выше 60 градусов – там прибор видит районы вечной мерзлоты. На умеренных широтах (полоса вокруг экватора до 50 градусов к северу и югу) WEH обычно составляет всего несколько процентов. Предположительно, в этом случае мы имеем дело с водородом в составе гидратированных минералов (в таких минералах водород входит в химический состав молекулы)», – объяснили ученые.

На новой карте отмечены 23 района с повышенным содержанием воды (WEH > 5%), причем окружены они территориями с гораздо меньшим содержанием. Два таких «оазиса» находятся в относительной близости к экватору – рядом с землей Аравия и в ее центре.

«По оценкам ФРЕНД, значение WEH тут составляет 23–24 wt%, что заставляет сделать предположение о том, что здесь водород может присутствовать в форме водяного льда. Но согласно современным представлениям, открытый ледник не может существовать в экваториальных областях Марса из-за относительно высокой температуры и малого давления. Ответ на эту загадку еще предстоит найти», – рассказали в Роскосмосе.

Напомним, в 2016 году европейское космическое агентство сообщило о получении сигнала с орбитальной станции TGO миссии «ЭкзоМарс-2016», а также с модуля Schipiarelli, приземлившегося на Марсе.

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