В Кремле прокомментировали обмен пленных с Украиной

Главным для Кремля в вопросе обмена пленными с Украиной является возвращение всех военных, сражающихся за право на жизнь жителей ДНР и ЛНР, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Смотрите, для нас главным является возвращение наших военных и всех военных, которые сражались и сражаются за право на жизнь людей Луганской и Донецкой народных республик. Это очень важно. По деталям я, опять же, не уполномочен что-либо говорить, это исключительно и полностью прерогатива наших военных», – приводит РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос по какому принципу формировался список на обмен, и являются ли обменянные пленные исключительно российскими военными или среди них есть военнослужащие ЛНР и ДНР.

Ранее в Минобороны заявили, что обмен военнопленными 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию Верховного главнокомандующего РФ с целью сохранения жизни и здоровья бойцов ДНР и ЛНР.

Об обмене военнопленными сообщалось в среду – глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что Киев и Донецк провели обмен, вернув по 144 бойца с каждой стороны.

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