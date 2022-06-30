 

Ни дня без конфузов: Старик Байден опозорил президента Южной Кореи у всех на глазах

30.06.2022, 14:22, Разное
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На счету американского лидера уже очень много конфузов. То он бежит, как сумасшедший, от пасхального зайчика, то жмет руку невидимому человеку, то где-нибудь падает. Впрочем, это кажется неудивительным, ведь США управляет старик, которому осенью стукнет 80 лет.

На этот президент снова шокировал публику, а заодно опозорил президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Как передает “Царьград”, лидеры встретились на саммите НАТО. Глава Южной Кореи собирался переброситься словами с коллегой и, по данным телеканала “360”, сделал шаг вперед. Однако Джо Байден просто-напросто проигнорировал этот жест, будто не заметив его, и принялся болтать с лидером Болгарии.

Как отметила ОСН, Юн Сок Ёль – первый в истории Южной Кореи лидер, который появился на саммите НАТО. Досадно, что это событие закончилось для него конфузом: к слову, на его лице заметна доля смущения.



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